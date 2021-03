Amici 20 anticipazioni prima puntata serale: una eliminazione e un verdetto sospeso

A dispetto di tutte le anticipazioni sul serale di Amici 20, che raccontavano che il talent di Maria de Filippi sarebbe andato in onda in diretta, ieri è stata registrata la prima puntata del programma. Possiamo quindi raccontarvi quello che succederà nella prima puntata del serale di Amici 20 in onda il 20 marzo 2021. Come saprete Maria aveva annunciato che ci sarebbero state due o forse tre eliminazioni. Siete curiosi di sapere chi ha dovuto lasciare la scuola di Maria de Filippi alla prima puntata del serale?

Presentata ieri anche la giuria con il trio inedito di cui vi avevamo già parlato nelle anticipazioni ieri. Gli ospiti della prima puntata di Amici 20 saranno Sabrina Ferilli, alla quale la conduttrice farà uno dei suoi classici scherzi “divertentissimi” e Pio e Amedeo.

Ma vediamo nel dettaglio quello che è successo nel corso della puntata di Amici 20 che è stata registrata ieri. Le anticipazioni arrivano dal Vicolo delle news.

Amici 20 anticipazioni: il primo concorrente eliminato

In questa prima puntata di Amici 20, essendo registrata, non ci sarà il televoto ma da quello che abbiamo capito dalle anticipazioni, decisivi sono i voti dei tre giudici. Tra le cose da segnalare nella prima manche, anche la solita polemica sulla ballerina Rosa che però non trova sostegno da parte di Stefano de Martino. Anche il ballerino infatti la pensa come la maestra Celentano, stando a quello che si legge sulle anticipazioni, vedremo nel corso della puntata di domani di capire meglio. Alla fine delle esibizioni delle tre squadre, viene eliminata Gaia, la cantante che fa parte della squadra di Lorella Cuccarini e Arisa. Era stata una delle prime a prendere la maglia del serale e con altrettanta velocità lascia il talent. Prevedibile.

Amici 20 anticipazioni: un verdetto sospeso

Per quanto riguarda la seconda eliminazione, resta in sospeso Raffaele e insieme a lui al ballottaggio arriva Esa. Anche in questo caso due nomi che non ci stupiscono. Mentre Raffaele era convinto di arrivare persino in finale, era chiaro ed evidente che le squadre di Celentano/Zerbi e Cuccarini/Arisa avessero diversi allievi in qualche modo pronti per lasciare il serale. Come avevamo già immaginato, gli unici che davvero possono ambire ad arrivare combatti, anche come squadra alle ultime puntate sono Samuele, Giulia e Aka7ven.

I ragazzi cono comunque tornati in casetta senza conoscere il loro destino, in attesa del verdetto. Le talpe del vicolo delle News segnalano inoltre che il pubblico presente ha avuto modo di esprimere le sue preferenze, forse per una classifica che permetterà anche ai coach di capire cosa piace e cosa non piace.