Daniela Martani polemizza contro la produzione dell’Isola dei famosi 2021: le frasi social

Apriamo ancora una volta un articolo dedicato all’Isola dei famosi 2021, facendo notare quanto sia stato poco opportuno decidere di avere nel cast Daniela Martani, considerazione che facciamo da mesi ( ed è inutile stare qui a ricordare i vari motivi, ne ve abbiamo parlato diverse volte). E non ci stupisce quindi lo sfogo che la concorrente del reality di Canale 5 ha avuto contro la produzione dell’Isola, facendo notare che alcune cose non vadano bene. Le lamentele riguardano la quarantena ( come se fosse una novità, quasi certamente erano regole di un contratto firmato, oltre al fatto che ci sono delle leggi dello stato per chi rientra dall’estero e per ogni paese c’è un regolamento diverso) ma anche quello che è successo nel corso dell’ultima diretta. La Martani infatti fa notare che ha avuto poco tempo per prendere una decisione, che in un primo momento aveva detto di voler uscire ma poi ci stava quasi ripensando. Quando alcuni sostenitori fanno notare sui social che sia stata quasi imbeccata dalla produzione, la Martani conferma.

La polemica di Daniela Martani sui 14 giorni di quarantena da fare

“14 giorni di quarantena nonostante tampone molecolare negativo, non bastavano 5 giorni?“ ha scritto la Martani su Twitter aggiungendo poi, “Ti impediscono di lavorare, ma mica risarciscono per questo“. Si può lavorare come fanno tutti collegandosi da casa, tra l’altro hai appena finito un lavoro ben retribuito che prevede anche successive ospitate e spazi televisivi.

Qualcuno fa notare poi alla Martani che è stata lei a decidere di tornare in Italia, che è stata una sua decisione quella di non restare su Playa Esperanza come ha fatto invece Elisa Isoardi. A tal proposito Daniela Martani commenta: “Stavo quasi per dire di sì, poi mi hanno incalzata ed è andata come sapete“.

Fino a questo momento nello studio dell’Isola dei famosi 2021 non è stato invitato nessuno degli ex naufraghi mentre ad esempio il Visconte è stato ospite di Barbara d’Urso. La Martani e Akash Kumar potrebbero arrivare in studio nei prossimi giorni per creare nuove dinamiche tutte italiane lontane dalle spiagge dell’Honduras? Vedremo…