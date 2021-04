Daniela Martani e Akash Kumar al vetriolo contro Andrea Cerioli: dai chili in più alle strategie

Daniela Martani e Akash Kumar erano sicuramente due personaggi dall’alto potenziale in questa edizione dell’Isola dei famosi 2021. Non abbiamo mai nascosto la nostra contrarietà al fatto che la Martani avesse un posto nel reality in questo periodo storico, dopo tutte le discutibili e aberranti dichiarazioni fatte sul covid 19 in questi mesi. Ai fini del gioco però la Martani ha innescato diverse dinamiche e continua a farlo anche adesso che è stata eliminata. Come saprete Daniela non ha accettato di restare in Honduras su Playa Esperanza ma è uscita dal gioco. Qualche ora fa lei e il modello indiano sono stati protagonisti di una diretta sui social, durante la quale hanno preso di mira Andrea Cerioli accusandolo di fare strategia ma non solo. La Martani lo ha definito un concorrente “inutile” e si è chiesta come fosse possibile che avesse così tanto seguito sui social.

L’attacco di Daniela Martani ad Andrea Cerioli:

Proprio antipatico, l’ho trovato di un’antipatia unica. Poi non riesco a capire come cavolo fa ad avere tutti questi follower sinceramente. L’ho trovato inutile, antipatico, poi stratega. Cosa fa sull’isola? Vi ho detto, fa lo stratega, nel senso che è un chiacchierone, si mette a fare chiacchiere con tutti, ma di concreto non fa un ca@@@. Se devo dirvi un’altra cosa è molto nervoso, sta sempre con sta gamba che trema e gli si muove, non sta un attimo calmo. Non è il tipo di persona che fa per me, a me non piace per niente.

La Martani ha qualcosa da ridire anche sulle foto di Cerioli pubblicate sui social:

Ragazzi è tutto falsato, lui si mette le fotografie con l’addominale in vista e invece poi… lui dice che è ingrassato ultimamente. A me del suo fisico non me ne importa nulla, però insomma. Invece Akash Kumar è bello dal vivo e altrettanto in foto, lui è senza trucco e senza inganno

Anche il modello ha fatto notare la stessa cosa, dicendo che dal vivo, altro che addominale e sottolineando che Cerioli deve tutto il suo successo a Maria de Filippi e a Uomini e Donne.

C’è da dire che molti spettatori dell’Isola dei famosi 2021 continuano a fare dei commenti sul fisico di Andrea Cerioli, molto diverso da quello che si vede nelle foto pubblicate sui social.