Pioggia di critiche per Andrea Cerioli all’Isola: Instagram vs realtà

Quando sei un noto influencer sei forse pronto a tutto, anche alle critiche più cattivelle. Si sa che dai social però, arrivano non solo dei commenti, ma anche tante offese che non risparmiano nessuno. E se di solito le critiche sono per le donne, dobbiamo dire che nel caso di Andrea Cerioli, i commenti cattivelli non sono mancati. L’ex tronista di Uomini e Donne è al centro di un vero e proprio dibattito sui social, per chi fa notare che le sue foto su Instagram siano molto diverse da quella che è poi la realtà…E questi primi giorni all‘Isola dei famosi 2021, avrebbero, a detta di molti, anche dimostrato che il fisicaccio che vediamo spesso nelle foto dei social, non è quello che ci mostra il vero Andrea. In rete quindi non sono mancati i commenti di chi lo accusa di usare molto i filtri per i social e di non mostrarsi per quello che è realmente…

L’insofferenza di Andrea Cerioli all’Isola dei famosi 2021

Il Cerioli non si è mai vantato di essere uno dalla tartaruga perfetta, chi lo conosce lo sa bene, come sa anche bene che ai pesi forse, preferisce altro, magari una passeggiata con la sua fidanzata, ecco! Ma nell’era di social, le critiche sono all’ordine del giorno. Il povero Cerioli inoltre non viene anche risparmiato per gli sfoghi che ha avuto nelle ultime ore. Ha parlato di quanto gli manchi la sua famiglia, e fin qui, nulla da condannare. Ha poi però anche aggiunto che è difficile visto che fuma da oltre 10 anni e smettere così all’improvviso, non è cosa semplice.

Queste frasi di Andrea non sono molto piaciute a chi lo ha trovato parecchio spento e demotivato in questi giorni e non è da escludere quindi, che potrebbe presto tornare anche in Italia, magari chiedendo proprio ai suoi compagni di farsi nominare. Succederà? Non ci resta che aspettare….In Honduras può accadere sempre di tutto!

La nostra sensazione è che Andrea non sia nel posto giusto e che forse, potrebbe durare davvero molto molto poco. Vedremo cosa accadrà nei prossimi giorni.