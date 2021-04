L’Isola dei Famosi 2021: Elisa Isoardi infortunio ad un occhio, ecco cos’è successo

Nel corso della puntata del 15 aprile de L’Isola dei Famosi 2021, lo show si è aperto con due spiacevoli notizie: la prima riguarda il naufrago Brando Giorgi che – a causa di motivi di salute non ben chiariti – è costretto a dover abbandonare definitivamente il programma per poter effettuare degli accertamenti in Italia. Problemini anche per Elisa Isoardi: la ex padrona di casa de La Prova del Cuoco è apparsa in video con una vistosa benda sull’occhio destro.

La ragione di questa banda è ovviamente un infortunio capitato alla Isoardi nel corso della scorsa sera quando, assieme alle altre due naufraghe di Playa Esperanza Vera Gemma e Miryea Stabile, ci si apprestava a preparare la cena prima di andare a dormire.

L’Isola dei Famosi 2021: Elisa Isoardi infortunio ad un occhio

In collegamento con Ilary Blasi, Elisa Isoardi ha spiegato cos’è accaduto e come si è buscata questo infortunio all’occhio destro: “Uh mamma mia. Ho pensato al peggio! Intanto sono felice di sentirti e sono anche emozionatissima… Allora, cos’è successo? Ieri sera ho cucinato per me e per le ragazze e c’era tantissimo vento ma veramente tanto vento solo che io non sono abitato a quello dell’Isola… E insomma un lapillo rovente mi è finito nell’occhio. Ha colpito la sclera, quindi la parte più esteriore. Fortunatamente non ha colpito davanti alla pupilla però devo dire che ieri ho pensato davvero al peggio perché non ci vedevo più. Ringrazio le ragazze che mi sono state accanto, Miryea è stata una grande!”

Ilary Blasi coglie al volo la pausa di Elisa Isoardi per chiederle maggiori rassicurazioni sul suo stato di salute: “La notte è stata un po’ dura ma il medico mi ha rassicurata e mi ha detto che ha colpito la parte della pupilla e quindi va tutte bene. Adesso devo tenere la benda e fare la piratessa“.

Elisa Isoardi è costretta a lasciare l'#Isola per degli accertamenti. pic.twitter.com/6JobVxHuPy— L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 15, 2021

Nonostante le grandi rassicurazioni, però, Elisa Isoardi è stata costretta in almeno due occasioni a lasciare la diretta per medicare l’occhio a causa del sole molto caldo. E poi la rivelazione shock: “Per adesso, diciamolo anche a mia mamma e alla mia famiglia, è tutto sotto controllo. Per ora. Purtroppo il medico mi ha consigliato di tornare in Italia per fare degli accertamenti. La cosa mi uccide perché siamo arrivati esattamente ad un mese e l’Isola mi ha dato tantissimo. Mi ha dato la liberta di quello che sono”. Per questa ragione, Elisa Isoardi è costretta a ritirarsi dal programma.