Giulia Salemi e Cecilia Rodriguez stasera all’Isola: incontro ravvicinato tra ex

Sembra proprio che nella puntata dell’Isola dei famosi 2021 che sarà registrata tra pochi minuti, e andrà poi in onda questa sera, vedremo due amatissime influencer in una rara uscita televisiva “di coppia”. Non ci sembra che ci siano state molte altre occasioni ma questa sera, Cecilia Rodriguez e Giulia Salemi saranno insieme nello studio del programma di Canale 5. Come mai la cosa fa notizia? Perchè Cecilia e Giulia hanno un ex in comune! Parliamo chiaramente di Francesco Monte. L’ex tronista era stato da poco lasciato da Cecilia, per Ignazio, quando è entrato nella casa del GF VIP dove ha conosciuto Giulia, con la quale ha iniziato poi una storia d’amore finita male.

Questo incontro chiaramente stuzzica anche l’attenzione del pubblico. Non è un caso tra l’altro che Giulia Salemi torni ospite anche questa sera. Sua madre Fariba non è in nomination quindi è parecchio evidente che dopo la puntata passata, si cerchi di creare nuove attese, per questo “incontro ravvicinato” che potrebbe innescare qualche scintilla. Succederà? Difficile a dirsi.

Isola dei famosi 2021 news: Cecilia e Giulia insieme in studio

Certo è che questa sera Cecilia Rodriguez sarà in studio per sostenere il suo fidanzato che dovrebbe arrivare su Playa Palapa nella puntata di questa sera. Ignazio Moser è l’ultimo concorrente dell’Isola dei famosi. Non ci saranno più altri ingressi in questa edizione, per fortuna ci verrebbe da dire. Già il fatto che un concorrente entri oltre un mese dopo rispetto agli altri, non è molto comprensibile e corretto, anche rispetto a chi sta lì dal primo giorno e non mangia da oltre 40 giorni…

In ogni caso così è stato deciso, e nonostante i ritiri, Brando, Beppe, Elisa, Paul, i concorrenti sull’Isola sono sempre di più a meno di un mese dalla fine. Appuntamento quindi a stasera con la nuova puntata dell’Isola dei famosi 2021.