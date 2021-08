Il tira e molla di Arisi per Amici 21: come finirà?

Non è ancora molto chiaro quello che succederà nelle prossime settimane, quando i provini per la nuova edizione di Amici prenderanno il via ed entreranno nel vivo con le scelte dei professori. Amici 21, come raccontato in anteprima da Davide Maggio, partirà a settembre per cui a stretto giro, conosceremo molti dettagli della prossima edizione. Si è parlato moltissimo in queste ultime ore di Arisa e del suo possibile addio al programma di Canale 5. La cantante non ha preso molto bene l’indiscrezione lanciata da Dagospia e ha reagito parecchio piccata a questa news data dal portale con un articolo a firma di Giuseppe Candela. Non ha però smentito la notizia che veniva data, nè confermato. Insomma sembrerebbe proprio che Arisa non sappia che cosa fare.

In realtà sarebbero successe diverse cose. In un primo momento, come era stato già detto da diversi giornali che trattano di tv, Arisa avrebbe deciso di dire no a una seconda edizione di Amici solo per partecipare a Pekin Express, il programma che approda su Sky alla sua prima stagione. La registrazione di Pekin e il primo mese di Amici coincidono per cui per Arisa sarebbe stato impossibile essere presente in entrambi i “set”. In ogni caso la cantante avrebbe optato, secondo quanto riferisce Davide Maggio, per il talent di Canale 5. Maria de Filippi che non voleva perderla infatti, avrebbe fatto una proposta economica molto interessante, portando quindi Arisa a dire no a Pekin Express. Poi però ci sarebbe stato un nuovo ostacolo, questa volta la coach di canto avrebbe detto no per motivi personali.

Arisa ad Amici 21 ci sarà o non ci sarà?

Vista l’indecisione di Arisa, Maria avrebbe fatto delle contro mosse: Raimondo Todaro al posto di Lorella Cuccarini per il ballo e Lorella al posto di Arisa per il canto. Un solo prof nuovo, due novità per il programma. Arisa avrebbe poi chiesto di rientrare in squadra ma a quel punto ormai, erano state prese le decisioni definitive. Almeno questo sarebbe l’ordine dei fatti, ma non c’è nulla di confermato, visto che di ufficiale, c’è davvero ben poco.

A proposito di indiscrezioni sembra aver smentito, anche se non in maniera esplicita, le voci che circolavano, Anna Pettinelli che dovrebbe esser stata riconfermata al suo posto nella scuola di Amici 21.