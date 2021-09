I finti vip del GF Vip 6: chi sono i concorrenti sconosciuti al pubblico

Il Grande Fratello Vip sta tornando per la gioia degli amanti dei reality show. Mancano ormai pochissime ore all’apertura della porta rossa dell’edizione numero 6 e cresce la curiosità di vedere i nuovi concorrenti nella casa. Ancora una volta al timone ci sarà Alfonso Signorini. E come sempre non mancano le polemiche soprattutto per quanto riguarda il cast. Anche quest’anno, infatti, ci saranno dei vipponi poco vipponi che non tutti i telespettatori conoscono così bene. Influencer o personaggi che hanno fatto ancora poche apparizioni nel mondo dello spettacolo e risultano essere dei perfetti sconosciuti al pubblico tanto che molti hanno definito questi partecipanti come dei finti vip. Conosciamoli meglio in attesa di vedere la prima puntata del Grande Fratello VIP 6 in onda su Canale 5 il 13 settemnbre.

GF Vip 6, vip ma non troppo: ecco chi sono i concorrenti ancora poco conosciuti dal pubblico televisivo

Tutti sanno chi sono Katia Ricciarelli, Carmen Russo, Aldo Montano… In questa edizione del GF Vip 6 ci sono tanti vipponi veri che hanno fatto carriera ricevendo tanti riconoscimenti eppure ci sono dei concorrenti poco noti. A partire da Tommaso Eletti, per moltissimi un perfetto sconosciuto. Il giovane ragazzo è noto esclusivamente per la sua partecipazione (durata poche puntate) a Temptation Island. E non possiamo neppure dire che abbia lasciato il segno in modo positivo. Come ha fatto notare giustamente Selvaggia Lucarelli, in un suo articolo per il Fatto, l’ex protagonista del programma di Maria de Filippi, non avrebbe meritato di certo un’altra vetrina. Le affermazioni di Tommaso Eletti a Temptation, sono state a dir poco offensive nei confronti di quella che all’epoca era la sua fidanzata ma in generale, per le donne. Parole e atteggiamenti che davvero, non si dovevano premiare, e invece ora, ce lo ritroviamo in tv persino con l’etichetta di Vip…

Per non parlare di Jessica, Clarissa e Lucrezia Maconnèn Hailé Selassié. Loro sono tre principesse etiopi e Jessica è l’unica più famosa in quanto ha partecipato a Riccanza. Lo stesso reality a cui partecipò pure Tommaso Zorzi, l’ultimo vincitore del GF Vip. E Nicola Pisu? E’ il figlio di Antonello e Patrizia Mirigliani. Il giovane non è famoso ma è un figlio di, e di lui si è molto parlato lo scorso anno quando Patrizia Mirigliani andò in tv per raccontare di averlo denunciato. Nemmeno il nome di Samy Youssef è tra i più conosciuti eppure lui è un noto modello che ha partecipato pure come tentatore a Temptation Island. E passiamo a Gianmaria Antinolfi che probabilmente è il concorrente meno famoso tra tutti visto che l’unica cosa vip che ha avuto (in passato) è stata Belen Rodriguez, è l’ex fidanzato della showgirl argentina. Sempre che si possa parlare di storia, visto che i due si saranno scambiato due o tre baci, e nulla di più. Ma il tanto che basta a farlo entrare nella casa del GF VIP. E poi abbiamo anche un altro sconosciuto, tale Andrea Casalino che si vanta del titolo di Più bello di Italia, nell’edizione 2010, che però a quanto pare, come ha fatto notare il vero detentore del titolo, non ha mai vinto…

La lista si allunga con il nome di Sophie Codegoni che per chi non segue Uomini e Donne sarà senz’altro un personaggio mai sentito. La ex tronista però è anche una modella. Chi sono le più note tra le meno note? Sicuramente Soleil Sorge (influencer, modella, opinionista televisiva nonché ex concorrente di altri reality come L’isola dei famosi e Pechino Express) e Raffaella Fico (showgirl che manca da un po’ in tv, nota anche per aver avuto una figlia da Mario Balotelli).

Siamo comunque sicuri che pure i ”meno” vip sapranno farsi strada in questo GF Vip 6 e indubbiamente ne vedremo delle belle. Appuntamento quindi a domani sera: si parte come sempre in prima serata su Canale 5 e ci auguriamo con tutto il cuore che si inizi prima delle 21,50 e non con gli orari della passata edizione.