Sonia Bruganelli e i concorrenti del GF Vip: “Uno non so davvero chi sia”

Svelati i nomi dei concorrenti del GF Vip Sonia Bruganelli non ha resistito e ha già iniziato il suo percorso come opinionista ancora prima del via. Manca poco più di una settimana alla prima puntata del Grande Fratello Vip e Tv Sorrisi e Canzoni questa mattina ha svelato il cast completo scelto da Alfonso Signorini. Sonia Bruganelli ha dato un’occhiata alla copertina del settimanale e ha scoperto che almeno uno dei concorrenti non ha davvero idea di chi sia, non lo conosce, non ne ha mai sentito parlare. Qual è il vip così poco vip che la moglie di Paolo Bonolis non ha mai visto in tv o altrove? Sarà ancora una volta la casa più spiata d’Italia, l’ennesima edizione vip ma in molti fanno notare che alcuni concorrenti non sono per niente vip.

Sonia Bruganelli e i nuovi vipponi

La Bruganelli ha condiviso la copertina di Tv Sorrisi e Canzoni tra le storie di Instagram e già si diverte commentando: “Uno non so davvero chi sia… Diventerà sicuramente il mio preferito”. Di certo a inizio reality show svelerà di chi si tratta ma provate a ipotizzare chi è il meno famoso tra tutti i vipponi della nuova edizione.

Katia Ricciarelli, Nicola Pisu, Tommaso Eletti, Samy Youssef, Sophie Codegoni, Davide Silvestri, Carmen Russo, Miriana Trevisan, Gianmaria Antinolfi, Giucas Casella, Clarissa Maconnèn Hailé Selassié, Ainett Stephens, Alex Belli, Amedeo Goria, Andrea Casalino, Francesca Cipriani, Soleil Sorge, Manuel Bortuzzo, Raffaella Fico, Jo Squillo Jessica Maconnèn Hailé Selassié, Lucrezia Maconnèn Hailé Selassié, Manila Nazzaro e Aldo Montano. Alcuni è impossibile non conoscerli, altri un po’ meno, in realtà più di uno è poco noto.

A 47 anni Sonia Bruganelli si prepara a fare la cosa più trasgressiva della sua vita. Il Grande Fratello l’ha sempre affascinata e alla fine ci è cascata anche lei.