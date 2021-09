Quanto durerà il Grande Fratello VIP 6? Lo rivelano i concorrenti

Le prime tre puntate del Grande Fratello VIP 6 hanno segnato ascolti non troppo esaltati. I dati auditel hanno confermato che le puntate andate in onda in queste prime due settimane, sono i più bassi di tutte le edizioni del reality di Canale 5. E’ chiaro quindi ( ma lo era anche qualche mese fa) che Alfonso Signorini, seppur in grado di mettere insieme un cast pazzesco, non sa creare le giuste dinamiche in quanto conduttore, e rende parecchio moscia qualsiasi situazione si venga a creare nella casa. Per non parlare del capitolo sorprese: una noia pazzesca alla quale a quanto pare, non possiamo sottrarci. Perchè facciamo questa premessa? Perchè ci viene difficile pensare che nelle prossime settimane gli ascolti potranno decollare. E quindi alla domanda, quanto durerà il Grande Fratello VIP 6 rispondiamo che di certo molto dipenderà dagli ascolti. Siamo ben lontani da quello che succedeva nella primavera del 2020, con tutta Italia chiusa in casa a causa del lockdown. Guardiamo al futuro con grande speranza e di quelle situazioni drammatiche, non dovremmo viverne più. Questo significa che la gente potrà uscire a mangiare una pizza, ci saranno feste, ci saranno riunioni di lavoro. E la tv non sarà la nostra compagna di vita come è successo nell’ultimo anno e mezzo. E questo inevitabilmente, cambierà anche i gusti del pubblico.

Quanto durerà il Grande Fratello VIP 6?

In ogni caso, i concorrenti ieri sera, parlando dei contratti e della durata del programma, hanno rivelato che questa volta ci sono delle clausole. Loro hanno firmato per 93 giorni di reclusione in casa, quindi tre mesi. Si dovrebbe chiudere prima di Natale. Ma non è detto che sia così. Infatti, come hanno detto sia Nicola Pisu che Sophie Codegoni prima che la regia staccasse, il reality di Canale 5 potrebbe durare anche 8 mesi, quindi 5 mesi in più del previsto e andare avanti fino alla primavera, se gli ascolti andassero bene. Visto quello che è successo nelle prime tre puntate, a meno che non ci siano miracoli in arrivo, questo non dovrebbe succedere. Probabilmente arrivato l’inverno e con la gente davanti alla tv, la platea crescerà e gli ascolti miglioreranno. Ma per far si che ci si allunghi di altri 5 mesi? Va detto che anche nella passata stagione Signorini parlava ai suoi vip di numeri fenomenali e non era vero nulla ma quest’anno il GF non deve dare linfa vitale agli altri programmi della rete per cui, non è in nessun modo necessario. Staremo a vedere che cosa succederà.