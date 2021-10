Manuel Bortuzzo vuole chiudere con Lulù e chiede aiuto ad Aldo Montano

Sono giorni che parliamo dell’insofferenza che Manuel Bortuzzo ha nei confronti di Lulù Selassiè. Che il giovane non sia per nulla interessato a lei, è cosa nota anche alle foglie finte del giardino della casa del Grande Fratello VIP 6. Probabilmente i primi baci arrivati tra i due, ci sono stati ancor prima che Manuel si rendesse conto di che macigno fosse Lulù, una ragazza che dopo tre giorni pensava già di essere la sua fidanzata, così ossessionata e possessiva che avrebbe fatto scappare chiunque. Manuel ha sbagliato solo in una cosa, a non essere più diretto, anche se ci ha provato in tutti i modi a farle capire le cose, forse ha avuto paura di ferire la sensibilità di Lulù ( che però non si fa problemi nel trattare come una pezza da scarpe Davide chiamandolo in tutti i modi ). Pochi minuti fa però Manuel ha chiesto aiuto ad Aldo Montano perchè vuole davvero mettere la parola fine.

Manuel Bortuzzo chiede aiuto ad Aldo per chiudere con Lulù

Questo pomeriggio nella casa del Grande Fratello VIP 6, Manuel ha chiesto aiuto ad Aldo, provando a spiegare al suo amico quello che sente: “Lei dice che mi capisce e che sa chi sono, ma non è vero. Lei è impossibile che sappia chi sono, non mi conosce. Non può dire di sapere cosa penso. Lei dovrebbe dirmi ‘con te sto bene qui dentro, poi vedremo cosa succederà’. Ma senza pressioni e cose. Io non sono uno che ti viene dietro e vorrei lo stesso.”

Manuel ribadisce che è un discorso generale, che non c’entra nulla con le telecamere ( Lulù è convita che Manuel non la baci o non sia affettuoso con lei perchè si vergogna) e spiega: “ E calcola che io anche fuori dal GF sono così, non è che fuori amo certe attenzioni. Lei ha i suoi momenti da bambina, io non li calcolo più, sono momenti di isteria in cui schizza e non la calcolo quando fa così. Dopo una settimana cosa vuoi che siamo? Niente. Mi lasciasse il tempo di capire. Mi mette le pressioni“.

Bortuzzo ha continuato il suo discorso: “A me di fare la storia nel GF non interessa nulla. Non è nelle mie corde. Mi dispiace per lei questo certo. Spero che capirà. Adesso devo fare il punto della situazione. Lei spero mi dirà la sua e io le risponderò cosa penso io. Lei lo vede che quando mi bacia a me non viene naturale e mi guardo intorno.” Aldo ha consigliato a Manuel di rispondere con la sua gentilezza e con la sua educazione.

E in modo chiaro Manuel ha commentato: “Ormai è giusto che capisca. Se trovo una persona che si integra al mio modo di vedere le cose riesco ad andare avanti. Se questo non succede ho dei comportamenti che sembrano menefreghismo, ma in realtà è un modo veloce per dire basta.” Certo con Aldo non ha avuto difficoltà a fare questo discorso, ma riuscirà a dire in questo modo le stesse cose a Lulù?

Una cosa è certa, la situazione per Lulù non è affatto semplice e anche questo distacco potrebbe compromettere ancora di più il suo stato di salute, per cui ci auguriamo davvero che qualcuno, qualora ce ne fosse bisogno, possa intervenire.