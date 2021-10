Grande Fratello VIP 6 anticipazioni: il faccia a faccia tra le sorelle Selassiè e Manuel

Tutto pronto per la puntata del Grande Fratello VIP 6 di oggi, 11 ottobre 2021. Una nuova puntata in diretta su Canale 5 e le anticipazioni di questa serata, prima di quelle che arriveranno forse da Signorini, sono quelle di Mattino 5. Federica Panicucci, come succede al lunedì e al venerdì, ha dato delle brevi anticipazioni di quello che andrà in onda nella nuova diretta del reality di Canale 5 e ha spiegato che cosa vedremo stasera. A quanto pare, dopo il tanto parlare degli ultimi giorni, è arrivato il momento del faccia a faccia per le sorelle Selassiè e Manuel Bortuzzo. Il romano le dovrà affrontare tutte e tre e dovrà parlare del rapporto con Lulù, stando alle anticipazioni, anche con Jessica e Clarissa. Lo ha anticipato proprio Federica Panicucci. Nelle ultime ore, in casa su questo tema, si è mosso qualcosa. Manuel infatti ha chiarito per l’ennesima volta la sua posizione con Lulù e ha detto chiaramente di non essere interessato a una storia con lei. La principessa però non sembra aver capito. In una conversazione precedente aveva anche fatto notare a Manuel che si era distaccato da Clarissa e che sua sorella ci era rimasta male e che aveva anche pianto molto per questa cosa. Forse per questo motivo Manuel dovrà avere un faccia a faccia con le tre sorelle? Dirà in modo chiaro e netto quello che pensa davvero di Lulù e di una storia che è stata chiusa ancora prima di essere aperta?

Grande Fratello VIP 6 anticipazioni 11 ottobre 2021

Ovviamente la puntata è lunga e si parlerà anche di altro. In particolare Federica Panicucci ha spiegato che nella puntata del GF VIP 6 in onda questa sera, ci sarà un’altra pagina dedicata all’amore, se così si può dire. Pare che nella casa del Grande Fratello stia nascendo uno strano feeling tra Gianmaria Antinolfi ( che è fidanzato con Greta già vista nella casa) e Sophie Codegoni, più che single. C’è davvero qualcosa tra i due? Se ne parlerà a quanto pare nella puntata di oggi del Grande Fratello VIp 6.