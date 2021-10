Lulù Selassiè ancora in lacrime: se la prende con il GF e gli altri concorrenti

“Mi viene da piangere. Ho troppi problemi. Manuel mi ha capita e abbiamo parlato ieri notte” queste le parole di Lulù Selassiè che si sfoga con le sue sorelle nella casa del Grande Fratello VIP 6. La principessa questa sera, anche se ancora non lo sa, avrà un confronto con con Manuel Bortuzzo, insieme alle sue sorelle e forse finalmente avrà chiaro il punto: il giovane vuole mettere un punto, non ha nessun interesse per lei. Nonostante Manuel sia stato molto chiaro con lei, Lucrezia non se ne fa ancora una ragione e cerca di appigliarsi ovunque. Si sta illudendo, lo abbiamo già detto, avrebbe bisogno di aiuto, e abbiamo già detto anche questo. Lulù è chiaro, non si rende conto di aver ammorbato un ragazzo che se anche fosse stato interessato a lei in un primo momento, dopo averla conosciuta, ha deciso di mettere fine a questa conoscenza.

Il faccia a faccia tra Manul e Lulù

Lo sfogo di Lulù Selassiè

La principessa questa volta dà la colpa di quello che sta succedendo a lei e a Manuel al GF VIP e agli altri concorrenti che parlano male in confessionale di questa storia:

E appunto perché ieri abbiamo discusso non mi piace che la gente va a parlare in confessionale. Perché poi loro montano i pezzi e lui si vede i film stasera e dice ‘ah vedi, anche le altre persone lo dicono’. Quindi le persone che vanno in confessionale almeno dicessero cose belle di noi due. Non devo andare in crisi? Ma è difficile non viverla così, perché sono molto stressata. Devono lasciarci in pace tutti e non creare clip, clip e altre clip. Hanno creato in lui delle… Perché se tu sai che una persona come lui ha già tante difficoltà e problemi, non ci metti il carico, loro invece… Parlate di altro, basta, perché non hanno parlato di Samy e Jessica?

Clarissa ha provato a spiegare a sua sorella perchè dovrebbe cambiare il suo atteggiamento e rendersi conto che forse è lei che esagera: