Jo Squillo fa lo sciopero della fame per Chico Forti: Sophie e Raffaella aderiscono e poi mangiano di nascosto

La battaglia di Jo Squillo nella casa del Grande Fratello VIP 6 potrebbe essere condivisibile se fatta con altri toni. E’ molto importante capire che si deve parlare al pubblico della storia di Chico Forti, che è giusto lanciare dei messaggi e che lo si può fare anche da un programma come il GF. Ma parlare ad Alfonso Signorini come se fosse un ministro e il presidente della Repubblica, pensando che abbia un qualche potere in merito, è parecchio imbarazzante ed è per questo che quello che sta facendo Jo cade nel ridicolo. Se inizi lo sciopero della fame e le tue compagne aderiscono dicendo “si facciamolo così se usciamo lunedì sera siamo anche più magre” ti devi rendere conto che stai sbagliando alla grande e che forse dovresti anche mandarle a quel paese. E invece…

Per chi non lo sapesse, quando Jo ha detto di voler fare il digiuno, Raffaella Fico e Sophie Codegoni si sono unite a lei, dicendo che l’avrebbero accompagnata in questa avventura. Ma non perchè fossero interessate alla battaglia della cantante per sensibilizzare sulla vicenda di Chico Forti. Hanno pensato, come dimostrano anche i video in cui parlano della questione, che qualche giorno di digiuno avrebbe fatto bene per ritrovare la forma. Ecco perchè da una cosa seria si passa a una cosa imbarazzante.

Sophie e Raffaella mangiano di nascosto da Jo Squillo

Non finisce qui perchè le due ragazze, poco dopo aver accettato di seguire da brave “sorelle” Jo in questa sua decisione, si sono rese conto di avere fame. Non sapevano però come dire a Jo che non se la sentivano di interrompere questo sciopero della fame. La cantante è andata avanti per la sua strada mostrandosi con la maglia dedicata a Chico Forti mentre le due “colleghe” sono andate in magazzino a mangiare di nascosto.

Secondo alcuni spettatori sono stati anche gli autori a suggerire alle due concorrenti di mangiare senza farsi vedere dalla Squillo, per evitare reazioni bizzarre. Uno spettatore scrive sui social: “Raffaella e Sophie che devono mangiare di nascosto perché avevano promesso a Jo Squillo di fare lo sciopero della fame con lei ma gli autori gliel’hanno vietato e hanno paura che dia di matto.”

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".