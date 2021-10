Carmen Russo minaccia di lasciare il GF VIP 6 dopo la litigata con Katia Ricciarelli

Tra i momenti più interessanti della puntata del Grande Fratello VIP 6 di ieri, c’è stato il faccia a faccia tra Katia Ricciarelli e Carmen Russo. Dopo che la cantante ha nominato la sua compagna di viaggio, è successo di tutto. Del resto che in quella casa gli equilibri siano così precari e che ci sia tanto che cova sotto la cenere, solo il conduttore e gli autori non l’hanno capito, visto che continuano a dare spazio a inutili siparietti e sorprese, quando con una sola dinamica tra concorrenti, potrebbero riempiere la puntata di 4 ore. E ne è stata dimostrazione la litigata infuocata che c’è stata tra Carmen Russo e Katia Ricciarelli. Ma non solo. La Russo in 3 minuti ha detto tutte le cattiverie che Carmen ha riservato alle altre concorrenti, e ai concorrenti, roba che potrebbe far accendere altri 5-6 fuochi impossibili da domare. E infatti questa discussione è andata avanti anche dopo la diretta, con Carmen e Katia che hanno continuato a battibeccare, la Russo che ha minacciato di lasciare il gioco e una frase della ballerina che ha fatto malissimo a Katia, a suo dire…

E’ guerra tra Carmen Russo e Katia Ricciarelli

Dopo la diretta, la Russo ha ribadito di essere pronta a lasciare la casa, perchè quello che è successo non le è piaciuto. E ha inoltre aggiunto che non avrebbe problemi a uscire, visto che ha una famiglia da cui tornare. Queste parole hanno colpito Katia che ha ribattuto:

Questa è la cosa più brutta che tu potessi dirmi. Mi hai sottolineato che tu hai una famiglia. Quindi tu sei una st****a. A rinfacciarmi il fatto che io non ho una famiglia, che brava. Venirmi a dire ‘io tanto vado fuori e ho la mia famiglia’, lo dice a una che non ce l’ha. La famiglia, attaccati al tram con la famiglia. […] Questo è stato brutto, tutto per una votazione. Sono stanca di gente falsa. Sonia Bruganelli dice la stessa cosa mia e io non la conosco. Basta con le falsità, odio queste cose qui. Che cattiveria che mi hai fatto. Hai detto che io sparlo di Francesca, ma io dico le cose con ironia.

Forse Carmen ha sbagliato con la frase in cui ha parlato della famiglia ma tante delle cose dette su Katia sono vere, la Ricciarelli dall’inizio, spara veleno contro alcune persone, e non dice le cose in faccia. Carmen non aveva tutti i torti quando lo ha fatto notare. Resta il fatto però che lei si è legata a Katia quando invece, conoscendo il suo modo di essere, si sarebbe potuta allontanare sin da subito, se non le piaceva questo modo di fare.

Lo sfogo di Carmen Russo nella notte

Dopo la diretta, Carmen ha parlato con Raffaella Fico di quanto successo:

Lei pretende che tutti noi stiamo intorno a lei. E non apprezza nemmeno la gentilezza, la sincerità e l’educazione. […] A me dà fastidio se uno mi dice una cosa che non posso accettare. Ha detto delle falsità assolute e posso giurarlo su quello che ho di più caro. Non ho complottato nel modo più assoluto. Lei mi ha detto bugiarda, ipocrita e pettegola. Se ho reagito è normalissimo. Ok, ho detto che fuori ho una famiglia, ma è vero. Non era una cattiveria per lei. E poi posso reagire se vengo attaccata da un’altra persona? Credo di sì, quindi penso di avere ragione.

Signorini ci ha promesso che nella puntata di venerdì si parlerà anche di questa vicenda, con la speranza che non si chiuda con un “si ma abbiamo chiarito, abbiamo parlato in settimana”, ci auguriamo davvero che le prossime puntate del reality siano caratterizzate da tutto questo, e non da altro.

