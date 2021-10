Lulù Selassiè delusa dalla non vicinanza di Manuel dopo la sua storia vuole lasciare il GF VIP 6

Nottata movimentata nella casa del Grande Fratello VIP 6, per diversi concorrenti. Il post puntata non è stato facile per alcuni vipponi e anche Lulù Selassiè ha avuto il suo momento di sconforto. La principessa ha ringraziato tutte le persone che le sono state vicino dopo che si è aperta e ha raccontato la sua storia in diretta ma si è resa conto che avrebbe gradito un atteggiamento diverso da parte di Manuel Bortuzzo. E invece il trevigiano non le è stato accanto dopo la diretta, non si è seduto neppure vicino a lei per la cena. Non le ha detto nessuna parola di conforto e la cosa ha ferito così tanto Lulù che la principessa ha pensato anche di lasciare il gioco. Nella notte sono state sua sorella Clarissa e Gianmaria ad ascoltare le sue pene d’amore. In un primo momento la principessa si è detta sconsolata e si è sfogata con sua sorella. Clarissa per l’ennesima volta pur essendo più piccola di Lucrezia ha dovuto cercare di starle vicino. Le due sono andate anche insieme in confessionale perchè Lulù ha chiesto agli autori di non mostrare più nessuna clip che la possa in qualche modo legare a Manuel ( e ci sembra che in realtà gli autori lo avessero già deciso a prescindere dalle sue richieste, visto che non c’è molto da dire). Sono tanti gli utenti che si sono schierati dalla parte di Lulù sui social, i telespettatori che stavano seguendo la diretta e che avrebbero gradito anche solo una parola da parte di Manuel. Altri hanno invece fatto notare che Bortuzzo, per via di quello che gli è successo, ha più volte spiegato che considera il passato tale e che non ama che si torni indietro a parlare di quello che è successo, sia nel suo caso che nel caso di altre persone.

La storia di Lulù al GF VIP 6

Grande Fratello VIP 6 news: Lulù pensa di lasciare il reality

Parlando poi con Gianmaria, la principessa si è detta davvero delusa e amareggiata per quello che è successo con Manuel. E’ chiaro che la ragazza si sia legata troppo a lui, senza essere ricambiata e che non abbia ancora capito che tra loro non c’è stato assolutamente nulla, almeno da parte di Manuel. Gianmaria le ha ricordato che deve viversi questa avventura pensando al suo di percorso e non a quello che è stato o che sarà. L’ha invitata a divertirsi, un po’ come ha fatto anche sua madre nella lettera che le ha scritto.

Lulù su Manuel: "Non è che devo fare la falsa, a me manca"#gfvip pic.twitter.com/q5cKSEn7t2 October 19, 2021

Come si può vedere in questo video però, Lulù ha ribadito che sente la mancanza di Manuel e di quello che facevano insieme. Ne ha parlato apertamente con Gianmaria, dicendo che questa situazione potrebbe portarla anche a decidere di lasciare il gioco. Un crollo emotivo che poi è rientrato, almeno per il momento. Lulù infatti è ancora nella casa del GF VIP 6.

