Ballando con le Stelle 2021: la prima coppia eliminata senza grosse sorprese, ecco chi ha lasciato la gara

Nonostante siamo solo alla seconda puntata, a Ballando con le Stelle 2021 sembra essersi già delineato un gruppo di testa e un gruppo di coda: in breve, esiste una netta divisione fra un gruppo di concorrenti che promettono davvero molto bene e altri su cui in realtà nessuno nutre alcuna speranza. E non è un caso se il primo concorrente eliminato di questa edizione del programma fa parte proprio del gruppo di quelli meno preparati…

Ricordiamo che questa seconda puntata di Ballando con le Stelle 2021 è stata arricchita da alcuni fuori programma piuttosto interessanti. Cominciamo da Alessandra Mussolini, la opinionista che aveva minacciato online di non prendere più parte allo show dopo la punzecchiatina di Selvaggia Lucarelli; in realtà ha preso parte a Ballando con le Stelle come se nulla fosse accaduto. Altri fuori programma è stata la positività al covid di Mietta, che per il momento è stata eliminata dalla gara.

Ballando con le Stelle 2021: la prima coppia eliminata

Dopo il primo giro di esibizioni, la classifica realizzata dal voto dei giudici ha delineato vincitori e vinti: primo posto per Arisa con 54 punti e il suo incredibile freestyle; secondo posto per Morgan con 49 punti; terza la rivelazione Bianca Gascoigne con 45 punti; e poi ancora Memo Remigi con 37 punti, Alvise Rigo con 35 punti, Sabrina Salerno con 34 punti, Valeria Fabrizi con 27 punti e Albano Carrisi con 25 punti. Fanalini di coda: Federico Lauri con 24 punti, Andrea Iannone con 20 punti, Fabio Galante con 18 punti e Valerio Rossi Albertini con 16 punti.

La classifica è stata in parte ribaltata dal voto del tesoretto conquistato da Vincenzo Salemme e affidato nelle mani di Alberto Matano e Rossella Erra: i due hanno assegnato 25 punti di bonus ad Albano Carrisi e Fabo Galante facendoli slittare rispettivamente al secondo e al quinto posto.

I voti della giuria sono stati mixati a quelli del voto social da casa e i coni luminosi hanno fatto il resto: le due coppie allo spareggione eliminatorio sono state quella di Andrea Iannone con Lucrezia Lando e quella di Valerio Rossi Albertini con Sara Di Varia. Il successivo televoto social ha sancito l’eliminazione del professore.

