Alex Belli e Soleil Sorge: ennesima dinamica posticcia o avvicinamento reale

Nella casa del Grande Fratello VIP 6 si sono accorti tutti del feeling che c’è tra Soleil Sorge e Alex Belli ( che è molto diverso da quello che la bella vippona ha con Davide Silvestri, altro suo amici). Del resto sono stati proprio Alex e Soleil a dire di essere come anime gemelle che però si sono incontrate in un momento sbagliato, visto che entrambi sono impegnati. Alex con Delia Duran, sua moglie, mentre Soleil ha un uomo che l’aspetta fuori dalla casa anche se lei non ne ha mai parlato, almeno nel reality di Canale 5. I fan del Grande Fratello VIP 6 si dividono in due fazioni per quello che riguarda questa storia. C’è chi pensa che Alex e Soleil siano realmente legati in qualche modo, e che forse siano anche attratti l’uno dall’altro ma che siano trattenuti per ovvi motivi. C’è chi invece non ci trova nulla di vero in questa storia e parla di finzione, di ennesima dinamica che sa di drama scritto a tavolino, con Delia Duran pronta e a entrare nella casa del GF VIP per regalare un grande show. Fino a questo momento, Soleil e Alex hanno mantenuto le giuste distanze anche se non sono passate inosservate alcune carezze che l’attore ha fatto alla influecer e anche alcune frasi che ha speso per lei. Per questo motivo sembra essere complicato capire che cosa ci sia tra i due.

Sembra impossibile pensare che un uomo sposato ami sua moglie e le sia sempre fedele perchè felice di quello che hanno costruito? In realtà nel caso di Alex Belli ci sono una serie di pregiudizi che l’attore si porta dietro a tempo visto che di recente, più che per le sue abilità nel mondo della recitazione, è stato sulle pagine delle riviste di cronaca rosa per le vicende legate alle sue storie d’amore. Per mesi e mesi, nei salotti di Barbara d’Urso si era parlato della fine della sua storia con la moglie; poi era subentrata Mila Suarez e poi era arrivata Delia. E’ anche per questo che in molti non credono al rapporto che c’è tra la venezuelana e l’attore, e quindi sperano che possa arrivare la storia bomba nella casa del Grande Fratello VIP 6.

Soleil e Alex: amicizia o c’è di più?

Nel frattempo anche gli altri vipponi parlano di questo rapporto molto forte che è nato tra Alex e Soleil e si chiedono se sia solo una amicizia. Qualcuno inizia a credere che ci possa essere dell’altro…E voi che cosa ne pensate? Viste le dinamiche scarse di questa edizione, ci immaginiamo che venerdì sera si tornerà a parlare della vicenda e forse è anche arrivato il momento di Delia Duran. La vedremo varcare quella porta? Alex tra l’altro, quando ha visto il fidanzato di Francesca Cipriani in casa gli ha subito detto: “Quando esci dici a Delia che deve farsi anche lei la quarantena ed entrare”, frasi di un uomo più che innamorato della sua donna, con tanta voglia di rivederla…Delia sarà pronta a farlo per amore e non solo?

