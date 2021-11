Alex Belli a Soleil: “Non sai quanto volte avrei voluto incontrarti”

Tutta colpa del destino se Alex Belli e Soleil Sorge non si sono incontrati prima, ne è convinto l’attore che nella casa del GF Vip, anzi nella sauna del GF Vip si è dichiarato alla coinquilina con cui il legame è sempre più forte. Sembra che dopo il messaggio della moglie Alex abbia deciso di lasciarsi andare ancora di più e di non fare nessun passo indietro. Sta recitando o davvero pensa ciò che dice? Forse con Aldo Montano recita ma con Soleil sembra tutto vero. In uno dei tanti momenti in cui hanno cercato un posto per stare soli Belli l’ha guardata negli occhi e proprio mentre Soleil diceva che è bellissimo il loro rapporto e che è un vero tesoro il loro incontro lui ha dichiarato: “Non sai quante volte avrei voluto incontrarti…”. Alex sottolinea che sta parlando di un bel po’ di tempo fa ma intanto lo dice e in quel modo così languido. Soleil resta distante e cerca di trovare il lato positivo anche nel loro mancato incontro.

Alex Belli si sta innamorando di Soleil Sorge o finge?

Se è tutto vero l’amore è già un bel passo avanti. Belli parla di attrazione mentale prima che fisica e se non è amore questo.

Tenera la Sorge quando dice: “Aver anche solo trovato una persona così è già un tesoro immenso, anche fuori di qui, magari non sarebbe stato lo stesso, magari non avremmo avuto modo di conoscerci allo stesso modo, ma sai com’è il destino a volte porta magari a cose diverse” ma Alex Belli si dichiara: “Io avrei voluto incontrarti tante volte. Avrei voluto ma sai, il destino non ci ha mai fatto incontrare, ma ti parlo di diverso tempo fa”.

Soleil non si lascia confondere e un po’ stupita da quelle parole, consapevole che fuori c’è Delia: “Si vede che doveva andare così. È meglio, perché pensa se ci fossimo incontrati prima, avremmo avuto non so, un’altra esperienza sarebbe stato allo stesso modo di come è stato qui. Che è una cosa altrettanto bellissima”. Ma Belli non ha intenzione di fare marcia indietro e ripete che secondo lui nella vita si sono schivati tante volte: “Non sai quante volte avrei voluto incontrarti”. E’ solo una bella amicizia.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".