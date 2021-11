Tra Aldo Montano e Alex Belli finisce malissimo: arrivano quasi alle mani

In principio erano i tre moschettieri, adesso di quel gruppo magico non resta praticamente nulla, e forse chissà, in realtà non c’è mai stato. Era prevedibile immaginare un acceso confronto tra Aldo Montano e Alex Belli dopo quello che è successo nella puntata del Grande Fratello VIP 6 in onda ieri sera. E infatti questa mattina, passata la notte a ripensare a quanto accaduto, i due hanno avuto una discussione molto forte tanto che anche i vipponi hanno temuto che si potesse arrivare alle mani. Mentre Aldo e Alex discutevano infatti, gli altri concorrenti li hanno tenuti distanti, con la paura che potessero fare qualcosa di cui poi si sarebbero molto pentiti. Per chi non avesse visto la puntata, i due si sono confrontati dopo che Aldo ha visto dei confessionali molto particolari con le parole di Alex che non si aspettava. E allora ha iniziato a pensare che il loro rapporto non fosse reale ma si basasse su molti non detti.

E’ guerra tra Alex Belli e Aldo Montano: i due finiscono quasi alle mani

Aldo si è avvicinato ad Alex mentre era seduto, e ha iniziato a toccarlo: “Dai vieni, vieni, fai la guerra. A te piace la guerra con la lingua? La lingua è il tuo campo“. Alex inizialmente è rimasto spiazzato, per poi dire “Aldo, ehi, dai. Il mio campo non è questo“.

“Io sono entrato al Grande Fratello portando dei valori in cui credo, non accetto attacchi così” – ha iniziato Aldo Montano – “Vai a letto e il giorno dopo mi chiami, ci si vede qua e si parla qua così, faccia a faccia. Non me le fai vedere in confessionale le cose. Non me le fai vedere, hai capito? Non me le fai vedere. Allora tutta la tua amicizia, tutti i moschettieri che hai montato, erano una farsa“.

Alex Belli ha così replicato: “Anche i moschettieri litigano, porca tro**“. Ma le sue parole non hanno convinto lo schermidore: “Ma vaffan**lo, non in questo modo“. Aldo ha chiesto ad Alex di smetterla di parlare di affetto, di stima e robe simili e ha concluso dicendo al vippone quello che pensa: “Sei un [email protected]”.

