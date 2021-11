Dalila Cantagallo e Manuel Felici dopo il divorzio: volano ancora stracci, come è finita

Dalila Cantagallo e Manuel Felici si sono rivisti dopo il divorzio, hanno cambiato idea? Difficile da credere dopo quello che i due si sono detti nella puntata finale di Matrimonio a prima vista 7. Ma che cosa è successo settimane dopo quella puntata che li ha visti arrivare a prendere una decisione tragica? Dalila e Manuel avevano fatto sognare tutti perchè la loro storia d’amore era partita alla grande, sembravano essere delle anime gemelle, sembrava che la compatibilità fosse alle stelle. Tra loro funzionava tutto alla grande ma in realtà, come abbiamo visto pian piano nel corso della durata del matrimonio, c’era tanto che non andava. In primis il fatto che i due non comunicassero. Dalila diceva a e Manuel rispondeva b e se anche la romana potrà essere accusata di non averci creduto, fino in fondo, perchè era “troppo bello per essere vero” anche Manuel ha avuto degli atteggiamenti che avrebbero fatto scappare qualsiasi donna, questo è innegabile.

Dopo il faccia a faccia con gli esperti, e la scelta di divorziare, Manuel e Dalila, che abitano anche nella stessa città, hanno deciso di vedersi di nuovo oppure tra loro è finita per sempre? Non ci resta che scoprire come sono andate le cose. Ve ne parliamo raccontandovi tutto quello che è successo a questa coppia protagonista dell’episodio 9 di Matrimonio a prima vista e poi già disponibile su Discovery Channel.

Dalila Cantagallo e Manuel Felici dopo il divorzio: come è andata tra loro, si sono rivisti?

Manuel è il primo a entrare per il confronto con gli esperti e spiega che ci ha creduto in questo esperimento, che sembravano davvero destinati a stare insieme ma che forse, se anche fossero rimasti sposati, a lungo andare poi le cose si sarebbero deteriorate. In questo periodo, dopo il divorzio ci ha pensato a Dalila e ha pensato a quello che sarebbero potuti essere. “Io sono rimasto deluso dalla persona, lei non era pronta a fare questo tipo di programma” ha detto Manuel che spiega con queste parole il fatto di non averla voluta rivedere dopo la fine della trasmissione. In realtà però si scopre che Dalila e Manuel un giorno per caso si sono rivisti, anche se lui non lo aveva detto agli esperti. Dalila infatti, entrando, spiega che una sera si sono incontrati per caso. Lei era a cena con le amiche, lui invece era con un’altra donna. “Si è scusato ma non ho capito per cosa” ha detto Dalila. Manuel ha risposto dicendo che lo aveva dimenticato, che si è scusato perchè in fin dei conti, loro sono ancora sposati.

Dalila invece ha detto che non ha mai incontrato nessun’altra persona perchè lei ci aveva creduto nella storia ed è rimasta ancora provata dalla cosa. “Tu non mi dai modo di comunicare, non dai spazio, interrompi sempre” ha accusato Manuel la sua ex moglie. “Tu fai sempre così con tutte le ragazze” ha detto Dalila mentre Manuel ricorda che lei è entrata in crisi per la domanda fatta da Jessica, anche se lei continua a negare. “Io sono entrata in crisi perchè a me mi mancava l’aria, tutti i parenti che mi mandavano dei messaggi, lui mandava i messaggi a mia mamma” ha detto Dalila. Manuel pensa di non aver sbagliato nulla: “La forza che avevamo entrambi all’inizio mi ha dato la forza di andare avanti“. “Che tu fai sempre così con tuti me lo ha detto tua mamma” ha commentato Dalila. Nel corso del confronto si vede un video inedito con i genitori di Manuel che spiegano che in amore, Manuel è sempre partito in quarta, sia in amore che in altre situazioni.

Dalila è turbata anche perchè Manuel non ha mai capito il tipo di rapporto che lei ha con i suoi genitori. “Lui non riusciva a capire perchè io non mi vedessi tutti i giorni con mia mamma, magari capitava che la vedessi solo una volta in un mese. Per lui era inconcepibile” ha detto Dalila e anche questo è stato un punto di non incontro tra i due. “Io ho cercato di trasmettergli quello che faccio anche con i miei genitori, forse troppo e lei si è allontanata da me” ha detto Manuel in lacrime molto commosso. Per Dalila invece Manuel è arrivato preparato perchè avrebbe voluto solo sposarsi. La giovane romana non ha neppure compreso l’avvicinamento di Manuel a ex protagonisti del programma, per lei sono cose inconcepibili. Dalila accusa il suo ex marito di aver progettato molte cose, di aver studiato nei dettagli tante cose. Alla fine i due ragazzi se ne sono andati senza neppure salutarsi. “Lei non ha mai avuto una persona come me al suo fianco, io glielo auguro di trovarlo. Non ha ammesso i suoi errori, così non andrà avanti” ha detto Manuel. “Io mi sento sempre giudicata ma lui non è su un piedistallo” ha concluso Dalila.

Finisce così, malissimo, come anche nel giorno della scelta, l’esperimento per Dalila e Manuel che forse non si sono mai davvero compresi fino in fondo. Il nono episodio di Matrimonio a Prima vista Italia 7 andrà in onda su Real Time dopo la puntata finale dedicata alla scelta, che sarà trasmessa questa sera. Per gli abbonati invece, è possibile vedere Matrimonio a prima vista Italia e poi sulla piattaforma Discovery Plus.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".