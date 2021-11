Martina Manoni e Davide Graceffa dopo il divorzio: tra rabbia e recriminazioni, come è finita…

Davide Graceffa e Martina Manoni hanno deciso, nella puntata finale di Matrimonio a Prima vista 7, di divorziare. Una scelta finale che non ci ha affatto sorpresi. Che Martina e Davide non avessero niente da spartire, era cosa chiara sin dal giorno 1. E non perchè magari sulla carta i due non fossero nati per stare insieme ma perchè Martina, non ci ha mai creduto, non ci ha mai provato. La Manoni non ha mai provato a lasciarsi conoscere da Davide e lui, come ci ricordano gli esperti, si è mostrato a tutta Italia nel ruolo di zerbino. E se hai di fronte una donna che cerca palesemente il solito “stronzo” che la tratti male e che la faccia soffrire ma che sia il maledetto uomo di cui innamorarsi, allora il gioco non può funzionare. Davide si è sempre piegato a tutto quello che Martina gli ha chiesto, tanto da averla contattata anche dopo la fine del programma con la speranza di potersi rivedere con le telecamere spente. Incontro che non c’è mai stato, anche se in realtà Davide dice che avrebbe solo voluto parlare con Martina, avendo compreso che tra loro non poteva esserci nulla. Queste parole inevitabilmente hanno provocato l’ilarità della Manoni, consapevolissima del fatto ( e lo siamo anche noi) che se solo avesse chiesto a Davide di correre da lei, lui lo avrebbe fatto.

Volete sapere anche altro su questa coppia? Da oggi su Discovery Plus è possibile guardare l’episodio Matrimonio a prima vista e poi, che ci racconta quello che è successo qualche mese dopo la scelta finale ( siamo intorno alla fine dell’estate per cui quando i protagonisti del programma potranno tornare a usare i loro social, saranno passati ancora altri mesi).

Davide Graceffa e Martina Manoni : cosa hanno fatto dopo il divorzio?

Nel nono episodio di questa settima stagione di Matrimonio a Prima vista Italia, scopriremo quindi come stanno le cose per le coppie, a qualche settimana dalla scelta. Nel caso di Davide e Martina, ricordiamo che il loro matrimonio era finito, con la volontà di divorziare. I due comunque hanno deciso di avere un faccia a faccia anche davanti agli esperti, senza sottrasi.

I due hanno ripreso da dove li avevamo lasciati, con le solite accuse: Davide ha accusato di superficialità Martina mentre lei è esplosa. “Tu non sei un uomo” ha detto Martina. “Sei venuto con pane e coraggio oggi, non hai mai risposto in mesi e adesso…” ha commentato lei. Davide si è inalberato da subito, tanto da decidere di lasciare il confronto ma gli esperti lo hanno invitato a restare per il confronto. “Io non sono un uomo ma tu non sei una donna, tu non sai neanche che cosa è un uomo” ha detto Davide accusando Martina di non essere interessata alla conoscenza, inclusa la vicenda dell’ex. “Ha romanzato la cosa come se ci fosse stata una storia parallela, il focus non era questa persona del mio passato. Io non mi sono lasciata andare a prescindere da tutto perchè fisicamente non mi è mai piaciuto, ho cercato ...” ha commentato Martina. Gli esperti hanno fatto notare a Martina che in diverse occasioni però ha detto di voler riprovare ma forse lei non ce l’ha mai fatta. Secondo gli esperti, lei si è autoimposta un ruolo e ha interpretato questo ruolo. “Io sono così sempre anche nella mia vita quotidiana” ha detto la ragazza.

“Io mi sono sentito illuso, forse la mia rabbia deriva da questo, io non le avrei mai proposto una dopo conoscenza se lei non mi avesse illusa” ha detto Davide. “Secondo me lui si è illuso, forse io non sono stata diretta ma sul dopo io ho detto vedremo, gli ho chiesto del tempo” ha spiegato Martina che non sa dire perchè non c’è stato un no. “Io non ti ho mai detto nulla, non ti ho mai mandato foto, tu mi hai mandato milioni di messaggi, io non ti ho detto nulla” ha commentato Martina di fronte alle frasi di Davide. “Io ho evitato di essere troppo diretta per non ferirlo” ha detto Martina commentando tutto quello che è successo anche dopo. I due ragazzi sono poi usciti dallo studio di registrazione prendendo strade separate. “Ognuno per la sua strada, questa volta definitivamente” ha commentato Martina mentre Davide ha concluso: “Non la cercherò più.” Meglio tardi che mai verrebbe da dire…

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".