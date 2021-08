Davide Graceffa e Martina Manoni la scelta finale con l’enigma del dopo: come è finita

Davide Graceffa e Martina Manoni si sono lasciati dopo le quattro settimane di matrimonio oppure no? La risposta al pubblico di Matrimonio a Prima vista Italia 7 sembrava parecchio evidente sin dal primo giorno ma a quanto pare, il solo a non aver capito il gioco di Martina è stato Davide. Troppe chiacchiere, poco polso, un sottone come se ne sono visti pochi: Martina ha avuto vita assolutamente facile atteggiandosi a diva, di fronte a un uomo che si è davvero comportato da ragazzino, come lei più volte ha sottolineato. E non ci sarebbe stato nulla di male nel ragionamento portato avanti dalla Manoni se solo sin dal primo momento fosse rimasta coerente su un punto chiave di questo matrimonio fallito: a lei Davide non è mai piaciuto. Il problema è che con le frasi a metà, le frasi rigirate all’ultimo, ha in qualche modo illuso il giovane re della notte che fino all’ultimo momento, invece di mandare a quel paese una persona che continuava a offenderlo in tutti i modi, le ha urlato mentre lei correva via di spalle “ti posso chiamare”. Gli esperti ci hanno detto che Davide è davvero così nella realtà e noi in qualche modo vogliamo anche crederci perchè la sensazione a volte è stata che a fingere, non sia stata solo Martina perfetta con il suo sorriso finto ormai diventato parte del suo atteggiamento, ma anche Davide, davvero troppo ma troppo paziente, arrendevole e stucchevolmente succube di una donna. Una donna che lo ha umiliato in tutti i modi, che gli ha trovato milioni di difetti, che ha riso del suo pigiama con gli altri mariti dimenticando gli orridi completi notturni che ha indossato lei ( neppure nei peggiori film horror avevamo visto tanta bruttura tutta insieme).

Avrete capito che tra Davide e Martina è finita, ma in realtà c’è stato anche dell’altro, nella puntata dedicata alla scelta finale e quindi al si al matrimonio o al si al divorzio.

Davide Graceffa e Martina Manoni hanno divorziato dopo Matrimonio a prima vista Italia 7?

In questa seconda edizione del 2021 del programma, Davide e Martina sono arrivati al giorno della scelta con due posizioni totalmente diverse. Davide ha continuato a illudersi, anche pompato da Martina per certi versi, che lei gli avrebbe concesso un dopo, le briciole di una possibile conoscenza al di fuori del programma. In realtà Martina non lo ha mai voluto, non gli è mai piaciuto Davide e gli esperti alla fine, l’hanno ben inquadrata. L’enigma del dopo al quale solo Davide Graceffa ha creduto, illuso e forse invaghito da una donna che non gli ha mai concesso nulla se non un bacio in 4 settimane. Per il resto solo parolacce, umiliazioni, muri, paletti.

E chiaramente a uscire male da questo esperimento non è solo Martina, ma anche lo stesso Davide. Totalmente senza misura, senza polso, incapace di farsi rispettare, troppo buono. Non ha mai saputo rispondere in modo diretto alle domande poste, ha sempre fatto viaggi iperbolici per dare una risposta. Non ha mai dato un no al momento giusto. Altro che sciogliere il ghiacciolo, avrebbe dovuto aumentare la temperatura della cella frigo. Perchè non c’è cosa peggiore con una donna che da sempre va a caccia dell’uomo [email protected] di uno zerbino pronto a fare qualsiasi cosa per la sua regina. Regina de che poi, verrebbe da dire…Gli esperti hanno fallito anche questa volta.

Vi ricordiamo che la settima edizione di Matrimonio a Prima vista Italia ( la quarta su Real Time) è disponibile in streaming su Discovery Plus mentre arriverà sul canale 31 del digitale terrestre tra poche settimane.