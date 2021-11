Matrimonio a Prima vista Italia, Sergio Capozzi e Jessica Gregorio mesi dopo la scelta: come procede?

Sergio Capozzi e Jessica Gregorio sono stati gli unici protagonisti di Matrimonio a prima vista Italia 7 a decidere di restare sposati dopo le scelte definitive. Oggi su Real Time abbiamo visto appunto la puntata finale di questa settima edizione del programma e abbiamo visto Jessica e Sergio decidere di continuare questo esperimento anche senza le telecamere. Ma mesi dopo questa scelta, Sergio e Jessica stanno ancora insieme? E’ passata l’estate e qualche settimana dopo, Jessica e Sergio si trovano a commentare quello che è successo tra loro. La prima a entrare nello studio con gli esperti è Jessica, che è sempre bellissima! Avrà ancora la fede al dito oppure no? Se volete scoprirlo, ve lo raccontiamo in questo articolo in cui parliamo di tutto quello che è successo nel nono episodio di Matrimonio a prima vista Italia che è disponibile da qualche ora, on demand, sulla piattaforma Discovery Plus.

Sergio e Jessica la nostra coppia preferita

Sergio Capozzi e Jessica Gregorio sono ancora sposati?

Sono sette le edizioni di Matrimonio a prima vista Italia, tra quelle fatte da Sky e quelle a marchio Discovery. Fino a qualche mese fa, le coppie sopravvissute erano due. Quella formata da Francesco e Martina, che si sono anche risposati un anno dopo le nozze televisive e quella formata da Francesca e Stefano, i protagonisti della primissima edizione del programma. I due però si sono lasciati qualche mese fa quindi al momento di tutte le coppie nate dallo studio e dalla scienza, solo una resiste. Una a parte quella formata da Sergio e Jessica, anche loro stanno ancora insieme?

Jessica e Sergio sono ancora sposati e questa è una bellissima notizia. Abbiamo fatto il tifo per loro sin dal giorno 1 e abbiamo sperato davvero che potessero trovarsi bene e decidere di continuare a stare insieme. E pare che dopo tante complicazioni, perchè i problemi ci sono stati, le cose adesso iniziano ad andare per il verso giusto! Sergio e Jessica hanno mostrato le immagini delle vacanze passate insieme e di tutti i momenti trascorsi, tanti attimi di vita quotidiana insieme che li hanno resi una coppia. “E’ impossibile non amare Sergio, è impossibile anche per chi come me si sforza a non farlo” ha detto Jessica dopo aver visto un video in cui diceva a suo marito di amarlo. Una frase che ha emozionato tutti, anche gli esperti. “Jessica è una persona che non vuole mai andare via ma invita l’altro ad andare via e io infatti me ne sono andato più volte” ha raccontato Sergio. Le cose infatti sono state complicate dopo la fine della registrazione. “Io avevo questa persona che mi guardava, come per dire che ero di troppo e così sono andato via” ha raccontato Sergio. “Lei vedeva la mia presenza come se fosse una costrizione, e invece lei mi voleva vedere in modo diverso” ha raccontato ancora. Jessica ha spiegato che voleva vederlo in altri contesti, non per metterlo alla prova ma perchè lei voleva essere trasportata. “Io oggi posso dire che lo stimo, che è la persona migliore che ho incontrato nella mia vita” ha detto Jessica. Non è stato facile perchè l’equilibrio a un certo punto si è rotto. Poi però la reazione di Jessica è stata travolgente, ha cercato Sergio e in quei momenti hanno capito che volevano stare insieme. “Quando mi ha detto che ha bisogno di me, quello mi ha spinto a tornare perchè lei si è trasformata” ha commentato Sergio ma Jessica ha risposto dicendo che non è cambiata ma semplicemente si è innamorata. Sergio e Jessica hanno poi passato le vacanze estive insieme in Sicilia e quello li ha uniti ancora di più. “Per me quello è stato il completamento di tutto il processo, io posso dire che in Sicilia ho capito di essermi innamorata di lei, è stata la vacanza perfetta, il finale giusto di tutto questo, da lì è iniziata la relazione vera, adesso è un altro capitolo, è un modo diverso, parliamo del futuro e lì è cambiato tutto” ha detto Sergio. “Quando ho visto che preferiva fare i biscotti con mia nonna invece che voler uscire la sera, ho capito che eravamo noi, eravamo così” ha spiegato Jessica. “Penso che Jessica avesse bisogno di radici e io avevo bisogno di poesia e il nostro è stato un connubio” ha raccontato l’imprenditrice. Gli esperti hanno mostrato poi anche un video inedito che ha dimostrato come Jessica e Sergio fossero davvero destinati a diventare due anime gemelle!

“Siete una gran bella coppia” hanno sentenziato gli esperti, felicissimi di vedere Jessica e Sergio andare via mano nella mano. Ed è proprio vero: con la stima, il rispetto, l’educazione, si può costruire davvero tanto. E i due protagonisti di Matrimonio a prima vista Italia 7 lo hanno dimostrato. Mille di questi giorni ragazzi perchè siete uno spettacolo!

Il nono e ultimo episodio di Matrimonio a prima vista 7 è on line su Discovery Plus ! Non vi resta che abbonarvi o restare inattesa dell’episodio in chiaro.

