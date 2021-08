Sergio Capozzi e Jessica Gregorio sono ancora sposati dopo Matrimonio a prima vista 7? La scelta

Sergio Capozzi e Jessica Gregorio sono due dei protagonisti della settima edizione di Matrimonio a Prima vista Italia ( la seconda che andrà in onda nel 2021). In attesa di vedere in chiaro le nuove puntate di Matrimonio a prima vista Italia 7 che arriveranno su Real Time a breve, i più curiosi hanno potuto seguire su Discovery Plus le avventure delle tre coppie che hanno deciso di partecipare all’esperimento e questa settimana è stata pubblicata sulla piattaforma l’ultima puntata della stagione. L’episodio finale è ovviamente dedicato alle scelte e anche Sergio e Jessica hanno dovuto decidere se andare avanti con il matrimonio oppure divorziare.

Chi ha visto questa settimana edizione di Matrimonio a prima vista Italia sa bene che i due, il giorno del matrimonio, non si sono proprio presi. Sembravano non trovarsi: Jessica si aspettava un uomo più grande, come era stata sempre abituata, Sergio ha trovato da subito bellissima la sua sposa ma incapace di dargli quelle emozioni e quello slancio che lui si aspettava. Credevano che non sarebbero durati un solo giorno e invece, confrontandosi, a volte persino troppo, alla fine hanno scoperto di essere due anime gemelle. Se si fossero incrociati a una cena di lavoro forse non si sarebbero neppure rivolti la parola e invece grazie al lavoro del team di Matrimonio a prima vista, è nata una coppia. Si perchè alla fine Jessica Gregorio e Sergio Capozzi hanno deciso di restare insieme. O almeno, nella puntata della scelta li abbiamo lasciati sereni, mano nella mano, pronti a scoprirsi. E ci auguriamo che stiano ancora insieme, perchè ci hanno regalato davvero delle bellissime emozioni. Non ci sono stati discorsi troppo grandi, ma frasi concrete e parole che hanno davvero lasciato il segno. Come la cosa che ha detto Jessica di Sergio, una cosa meravigliosa. Lo considera il suo biglietto da visita, una persona che stima, di cui va fiera, che la rappresenta anche se lei non c’è. Una persona di cui lei si fida, che è davvero una parte di lei. Una dedica d’amore che vale forse più di mille ti amo.

Jessica Gregori e Sergio Capozzi stanno ancora insieme?

Come potrete immaginare i social dei protagonisti della settima edizione di Matrimonio a prima vista Italia, al momento sono ancora bloccati, per cui non possiamo vedere praticamente nulla e non sappiamo cosa ne è stato di loro. Questa edizione del programma è stata girata ben prima dell’estate per cui di mesi ne sono passati parecchi. Potrebbe essere successo di tutto tra Jessica e Sergio ma noi ci auguriamo che sia andato tutto nel migliore dei modi, nel rispetto ovviamente dei loro sentimenti. E aspettiamo di capire come vanno le cose oggi. Noi comunque facciamo il tifo per loro! Un po’ come hanno tifato per loro anche gli esperti, che si sono complimentati per il modo in cui entrambi hanno affrontato questo esperimento. Con grande equilibrio, con grande educazione e con quella voglia di costruire qualcosa, non perchè fosse dovuto, ma perchè si sono sentiti di farlo. Non tutto e subito, non un fuoco di paglia che poi si spegne ma molto di più.

E continuate a seguirci perchè se ci saranno news sulle tre coppie, vi daremo tutti i nuovi aggiornamenti!