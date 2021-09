Dopo Matrimonio a Prima vista un altro si per Francesco e Martina: si sono risposati

Lo avevamo promesso, lo avevano detto e lo hanno fatto! Il 18 settembre non solo il matrimonio di Miriam Leone in Sicilia ma c’è anche un’altra amatissima coppia che si è giurata amore eterno. Un anno dopo il gioco, un anno dopo un esperimento che ha cambiato la vita di entrambi. Francesco Muzzi e Martina Pedaletti non si sono più lasciati anzi. Si sono giurati ancora una volta amore eterno. E questa volta lo hanno fatto dopo aver imparato a conoscere pregi e difetti, dopo aver passato l’ultimo anno insieme, tra quarantene, difficoltà ma anche quella visibilità che avrebbe potuto in qualche modo influenzare il loro rapporto. E invece questa coppia, che durante Matrimonio a prima vista non era partita nel migliore dei modi, alla fine ha dimostrato che la scienza ha ragione, che gli esperti fanno un buon lavoro e che bisogna dare tempo al cuore per capire in che direzione andare. Martina, quando ha visto Francesco, non è stata da subito entusiasta. Il Muzzi ha avuto una pazienza unica con la Belen di Acilia ma alla fine, insieme, senza mai offendersi ma con tanto rispetto e affetto, hanno costruito la famiglia. Una favola che continua, come l’hanno definita Francesco e Martina, il loro sogno d’amore. Oggi li vediamo ancora sorridenti, innamorati ed emozionati come il primo giorno, negli scatti di questo matrimonio che si è svolto in spiaggia, alla presenza di amici e parenti che ormai, conoscono bene sia Francesco che Martina.

Non ci resta che fare un altro grande in bocca al lupo a questa coppia che si è scelta per gioco ma che poi un anno dopo ha deciso di investire ancora su un sentimento chiamato amore. Marito e moglie alla seconda potremmo dire o se vi piace di più, anche Matrimonio a seconda vista! Auguri ragazzi e mille di questi tramonti insieme.