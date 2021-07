Francesco e Martina si risposano dopo Matrimonio a Prima vista: c’è la data

Andrà in onda questa sera su Real Time e su tutti i canali di Discovery la nuova edizione di Matrimonio a Prima vista Italia ( già disponibile in streaming in piattaforma). Siamo giunti alla settima edizione made in Italy e fino a questo momento, c’è solo una coppia che resiste anche dopo la fine del programma. Detenevano il record Stefano e Francesca, protagonisti della prima edizione di Matrimonio a prima vista che però, proprio pochi mesi fa, si sono lasciati. Hanno divorziato dopo essersi sposati anche una seconda volta, dopo lo show. Oggi quindi, i soli a resistere sono Francesco Muzzi e Martina la coppia romana protagonista della sesta edizione di Matrimonio a Prima vista Italia. I due avevano già annunciato a giugno che si sarebbero sposati, non appena le restrizioni del covid fossero diventate meno importanti, in modo da poter avere tutti i loro amici e parenti alla cerimonia. Oggi abbiamo la data di questo matrimonio che sarà celebrato, come ha detto anche Francesco sui social, il 18 settembre 2021, dopo l’estate quindi, a un anno di distanza dal momento in cui si sono conosciuti.

Matrimonio a Prima vista Italia: Francesco e Martina pronti al bis

I due, come si vede anche sui social, sono più che affiatati. In una delle ultime foto che Martina ha postato sui social, in braccio al suo amato marito, ha scritto: “L’incastro perfetto”. E a quanto pare gli esperti hanno davvero fatto un ottimo lavoro con i due che non si sono mai lasciati dopo le difficoltà iniziali. Si sono scoperti un po’ per volta ma alla fine si sono innamorati.

Il 29 giugno 2021, Francesco e Martina hanno festeggiato un anno di unione e sono pronti a chiudere questo 2021 alla grande con un altro giorno speciale, quello in cui si giureranno ancora una volta amore eterno.