Manuel stufo di Lulù: sono ancora parolacce tra loro

Manuel Bortuzzo non tollera più Lulù Selassiè e questo sembra essere abbastanza chiaro. Se si considera anche che il ragazzo l’ha votata nominandola, e che forse avrebbe pagato per vederla uscire in diretta lunedì sera, possiamo immaginare che il proseguo del gioco con lei nella stessa casa non sarà affatto semplice. Oggi i due hanno avuto un altro confronto finito malissimo. Per l’ennesima volta infatti la principessa si è dimostrata gelosa di Manuel e il Bortuzzo è sbottato, stufo di quello che sta succedendo. Purtroppo i due si sono rovinati a vicenda il percorso in questo gioco e non c’è modo di tornare indietro. I giorni passano infatti, e le cose vanno sempre peggio. Tra l’altro la tensione che c’è tra loro provoca anche discussioni con gli altri.

Manuel sbrocca ancora contro Lulù Selassiè

La giornata quindi è iniziata malissimo, quando Manuel al risveglio ha dato un bacio a Sophie mentre non si è filato la principessa: “Tu ti fai i c*zzi tuoi ed io mi faccio i c*zzi miei, ok? E allora basta, non mi rompere il c*zzo dicendo ‘a Sophi sì a me no‘, ma che vuoi? Sono quelle battute pesanti del c*zzo che a me fanno schifo quindi evita con me, evita, evita.”

Per l’ennesima volta quindi Lulù ha cercato di spiegare il perchè di questo atteggiamento ( non dando retta ai consigli di tutti i vippponi, persino Biagio entrato da poche ore ha suggerito alla principessa di smetterla con questo modo di fare). La principessa si è giustificata a modo suo: “Se vuoi ti spiego, invece di andartene ogni volta per parlare in mezzo alle persone, era una battuta! Ma tu ti rendi conto, Manuel, di cosa fai?“, attaccando infine anche Davide Silvestri, colpevole di essersi voltato per assistere al loro scontro. “Ma pure Davide che si gira? Ti sto parlando e si è girato il collo a 360 gradi per vedere, ma che vuole?“.

E ancora: “Tu lo sai, ti ho scritto una lettera, se sai che ferisci i miei sentimenti, perché fai queste cose soprattutto di prima mattina? Non è che ti avevo chiesto chissà cosa, non mi sembra di averti detto una cosa strana. E non dirmi ‘ok’ solo per prendermi in giro.” Lo ribadiamo anche qui per l’ennesima volta: Lulù non sarebbe mai dovuta entrare nella casa del Grande Fratello VIP e forse anche i suoi familiari se ne sarebbero dovuti rendere conto. “Lasciami stare, lasciami stare. Non m’interessa!“. Con queste parole Manuel ha chiuso il dibattito.

