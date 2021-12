Se Katia Ricciarelli si chiede se Biagio d’Anelli sia normale o gay

Katia Ricciarelli nella casa del Grande Fratello VIP 6 ha dimostrato in diverse circostanze di essere una di quelle persone per cui l’amore è tra un uomo e una donna e basta. Anche se il conduttore ha spesso fatto finta di nulla, il pubblico a casa non è stupido e non ha i prosciutti sugli occhi e certe frasi di Katia Ricciarelli in questi mesi, non sono passate inosservate ( bisognerebbe rivedere anche i momenti in cui Giucas Casella ha raccontato delle sue esperienze con altri uomini per ascoltare le frecciate della Ricciarelli). E anche ieri la cantante ha regalato un’altra delle sue perle. Sapete già come finirà vero? A tarallucci e vino. Ma è bene che qualcuno ne parli e per fortuna da ieri, da quando queste frasi sono circolate sui social, con il video in cui si sente il discorso di Katia, moltissimi siti e blog si sono occupati della questione.

Il punto: Katia Ricciarelli, parlando con le altre ragazze di Biagio d’Anelli, il nuovo arrivato, si è chiesta se fosse “normale o gay”. Se queste frasi le avesse pronunciate uno dei concorrenti che sta sulle scatole al conduttore, il pippone sarebbe arrivato in mondo visione. Signorini potrebbe stupirci venerdì sera , secondo voi lo farà?

Il dubbio di Katia Ricciarelli

“Ma mica ci entrano loro due là dentro“, ha esordito Katia Ricciarelli, “Speriamo che non ci entrino là [nel letto insieme Giacomo e Biagio, ndr] se no perdiamo tutti gli uomini qua“. A questo punto Soleil Sorge ironicamente ha risposto: “Guardate che Giacomo se li cattura tutti…”, tant’è che la cantante ha poi aggiunto sottovoce: “Ma Biagio è normale? O è gay? Spero di no, se no si perdono tutti gli uomini per la strada qua“. Alle parole di Katia, le due signore presenti, non hanno replicato come avrebbero dovuto, troppo attente a non ferire la regina della casa. “In che senso normale? No, non è gay, non mi risulta“, ha risposto la Nazzaro. “Gay? Non lo so“, la replica della Sorge.

Visto che Signorini negli ultimi anni si è fatto paladino di una televisione diversa, di un reality diverso che vuole lanciare un certo tipo di messaggio, dovrebbe prepararsi un ben discorso sulla normalità e presentarlo a Katia Ricciarelli, che invece di preoccuparsi della borsetta con cui va in giro Lulù, dovrebbe stare attenta alle sue uscite omofobe che per quasi tre mesi sono state tutte perdonate.

