Miriana Trevisan controcorrente su Soleil: “Non è la vittima, non le credo”

Nella casa del Grande Fratello VIP 6, dopo l’uscita di Alex Belli, si sono un po’ tutti schierati dalla parte di Soleil Sorge, non solo per consolarla ma anche perchè non hanno gradito l’atteggiamento dell’attore. Pochi hanno fatto notare che in questa storia hanno comunque sbagliato entrambi. Giusto Katia Ricciarelli ha fatto notare alla Sorge che in ogni caso anche lei si era spinta troppo oltre, sbagliando. La sola a prendere una posizione più netta è stata Miriana Trevisan che ha avuto un confronto con Biagio al quale ha spiegato i motivi che la portano comunque a non vedere la Sorge come una vittima in questa vicenda. Miriana Trevisan ha trovato tutta questa storia sbagliata, sin dall’inizio, sia da parte di un uomo che si riteneva praticamente sposato, sia da parte della Sorge, che avrebbe dovuto comunque, a suo dire, stare al suo posto. La stessa visione espressa via social, da Stefania Orlando , ex vippona che proprio ieri ha commentato con lo stesso tono la vicenda ( qui le parole di Stefania Orlando).

Miriana Trevisan contro Soleil Sorge

“Io non credo nel suo vittimismo. Mi spiace ma non ci casco. Anche la storiella che ha pianto dicendo ‘io incontro soltanto uomini come Alex’ non è vera. Prima di lui ha avuto Gianmaria che è un bravo ragazzo. […] Ha giocato anche lei, non è innocente e l’abbiamo visto tutti. Sono basita che una donna single può prendere uno sposato. Lei ha creato una situazione ambigua ” ha spiegato Miriana a Biagio.

La Trevisan tra l’altro non ha gradito che il d’Anelli facesse notare che anche lui è impegnato eppure passano molto tempo insieme. Miriana ha argomentato: “Anche io che sono libera rispetto chi è impegnato. A me quando colpiscono le persone innocenti come Delia mi dispiace. Io gli uomini sposati li rispetto. E non ti paragonare ad Alex, tu non sei sposato non hai un progetto di vita di quel tipo. Non mi paragonare ad altre, io sono una brava persona. Non mi avvicino agli altri se sono sposati.”

Miriana dopo queste parole probabilmente si allontanerà di più da Biagio? Già le parole di suo figlio, che le aveva suggerito di giocare da sola e di stare da sola, l’avevano fatta riflettere e probabilmente questa discussione segna anche la fine di una possibile amicizia speciale.

