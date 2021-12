Soleil caccia Gianmaria dalla “sua” stanza: “Porti energie negative”

Chi segue il Grande Fratello VIP 6 sa bene che in questi mesi, Soleil Sorge non ha mai molto frequentato le stanze degli altri concorrenti, rintanandosi quasi sempre, insieme al “suo ” Alex Belli, nella stanza che lei, Davide e l’attore, hanno scelto sin dal primo giorno. In queste ultime settimane però Davide ha molto legato con Gianmaria Antinolfi e visto che ora Alex non c’è più, ieri i due si sono ritrovati a chiacchierare nella stanza da letto del trio. Mai lo avessero fatto. Questa situazione ha provocato l’ira funesta di Soleil che è arrivata persino a cacciare dalla stanza Gianmaria, accusandolo di portare solo negatività in tutta la camera.

Una cosa che ovviamente non è piaciuta a nessuno, neppure a Davide che ormai ha le scatole piene di questa situazione e ha Soleil nel mirino: non ha dubbi sul fatto che adesso inizierà a nominarla.

Soleil Sorge caccia Gianmaria dalla stanza

“No ti prego, puoi portare la tua energia fuori dalla stanza. Abbiamo mille posti in questa casa vattene fuori da qui. Ti scongiuro Davide e Gianmaria, è la mia stanza. Non voglio la tua energia qui vai via grazie. E non entrare più qui dentro cortesemente“. Parole quelle di Soleil, che hanno dato chiaramente fastidio a tutti, anche a Gianmaria che si è poi sfogato con Miriana Trevisan.

Le parole di Gianmaria

“Ero in camera di Davide, perché mi aveva chiesto lui di andare a parlare in tranquillità. Entra lei e mi dice ‘ma no, che cosa ci fai tuo qui? Te porti energie negative, vattene da questa stanza’. Io e Davide sconvolti” ha raccontato l’imprenditore a Miriana, anche lei basita dalle parole che stava ascoltando. Antinolfi ha poi proseguito: “Poi le ho detto ‘quella che porta le energie negative in questa casa sei tu’. E ragazzi quella non è la sua stanza, ma anche di Davide. Come se entrasse qui e io la sbattessi fuori. “

Gianmaria non ha più nessun dubbio sul fatto che Soleil sia una persona parecchio maleducata: “Quella ragazza è di una maleducazione assurda, ha un’arroganza fastidiosa, una mancanza di rispetto.Ha questo lato brutto che viene sempre fuori. Per me è proprio un corpo avulso di questa casa. Sole ha un atteggiamento infantile e prepotente. Da qui in avanti la tratterò con indifferenza. […] Come si permette di dire che porto energie negative? Sono parole pesanti da dire ad una persona”.

