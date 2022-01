Le squallide parole di Gianmaria e Alessandro su Sophie: e non è la prima volta

Nella casa del Grande Fratello VIP 6 gli “uomini” di questa edizione, hanno regalato tante perle, manifesti per il rispetto delle donne…Tutto il contrario ovviamente. E non è la prima volta che ve ne parliamo. Dalle pessime uscite di Manuel su Lulù, fulminato poi sulla via di Damasco il Bortuzzo casualmente, e ribadiamo casualmente, si è poi redento. E poi c’è Gianmaria, che sin dall’inizio aveva raccontato agli altri compagni di viaggio, quanto sarebbe stato bello portarsi a letto Sophie, ne aveva parlato anche con gli amici fuori, scegliendo lei ancora prima di entrare ( peccato che non ci sia poi riuscito). E visto che la lista di maschi ( chiamarli uomini è anche troppo) irrispettosi era corta, si è unito a loro anche Alessandro Basciano che nelle ultime ore ha regalato delle chicche imperdibili parlando di Sophie Codegoni.

La nostra speranza, che resta sempre l’ultima a morire, è che qualcuno al Grande Fratello si svegli e trovi la voglia di mostrare una bella collection di tutte le cose che gli uomini della casa hanno detto sul suo conto a Sophie. Sarebbe sacrosanto che la ragazza ascoltasse queste perle per rendersi conto delle persone che ha intorno.

Le pessime frasi di Alessandro Basciano su Sophie Codegoni

L’american smile, come lo ha ribattezzato Alex Belli, ha regalato perle di saggezza che davvero, sono imperdibili. Parlando proprio con Gianmaria, un altro pronto a sputare nel piatto in cui ha mangiato, ha detto: “Fuori è un altro discorso dai. Qui perché siamo concentrati e in pochi. L’attrazione ce l’ho avuta io e ce l’hai avuta te, perché comunque non è brutta, però… quando le confronti con donne… io quando vado in giro con quell’altra…”. Che peccato che le ragazze nella casa non si rendano conto di avere a che fare con gente, come nel caso di Basciano, che ha persino difficoltà a mettere insieme due frasi in lingua italiana ma si permette poi di fare queste pessime uscite, che peccato. Sarebbe troppo ovviamente pensare di far sentire a Sophie queste frasi, perchè il triangolo amoroso scritto dagli autori crollerebbe. Non sono neppure in grado di sostenere la parte per cui sono stati chiamati a recitare questi personaggi, la maschera cade subito. Questo del resto è anche il “bello di un reality”.

Gianmaria sparla delle donne della casa

Ovviamente alle frasi di Basciano fanno eco quelle di Gianmaria: “Dai è come quando la bella se la crede perché è la più carina del paese. Poi però la porti a Milano e smette di fare la f**a. Tu hai capito cosa intendo? Ma smettessero di fare le fi**e che ci sono altre mille che sono superiori“. Eh bhè invece quando entrambi camminano per strada a Milano, tutti si girano, è chiaro…Non è dato sapere se in questo caso il discorso dell’imprenditore si allargasse anche ad altre concorrenti del GF VIP, visto che ha parlato al plurale ecco.

