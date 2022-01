“Ti do un pugno in testa” la frase choc di Alessandro Basciano a Sophie Codegoni

Se nella casa del Grande Fratello VIP si tende a non dare l’alcol ai concorrenti, un motivo c’è e purtroppo ce ne siamo resi conto anche con quello che è successo questa notte. Sono state vergognose le frasi che Sophie Codegoni si è sentita dire da un Alessandro Basciano visibilmente alticcio. E badate bene, il fatto che fosse ubriaco, non giustifica in nessun modo quello che ha detto alla ragazza. Frasi senza senso, roba da uomo delle caverne ma non solo. Secondo quanto riferiscono anche molti spettatori che stavano seguendo la diretta questa notte, Basciano avrebbe usato frasi violente contro Sophie tanto che l’ex tronista, ne ha parlato anche con Manila successivamente, ma senza microfono, turbata da quei discorsi.

Le frasi di Alessandro Basciano a Sophie Codegoni

Tutto è iniziato da una discussione, durante la quale Sophie ha fatto notare al Basciano che se lei si allontana per qualche secondo, lui non si può avvicinare subito ad altre ragazze. Alessandro di conseguenza ha subito detta la sua, accusando Sophie e ribadendo che può fare quello che vuole, con queste frasi: “Stai da sola, a me non me ne frega un cazz*, non me ne frega niente. Se tu sei mia stai con me e non fai avvicinare le altre. Stai con me, punto. Non dai possibilità. Io non provo a baciar nessuna perché se voglio bacio chi cazz* mi pare e invece non lo faccio. Io faccio quello che cazz* mi pare non esiste un po’ meno. Ricordatelo che io mi posso baciare con chi cazz* mi pare. Fai quello che vuoi. Vuoi la guerra o vuoi stare con me? Decidi ora.“

Nei tanti video che circolano sui social, la frase specifica non si sente sempre ma sono tante le persone che hanno ascoltato le pessime parole di Basciano a Sophie. Sono stati tanti i telespettatori a far notare la cosa, sperando anche che nella prossima puntata del Grande Fratello Vip 6 si parli della questione e si inviti il Basciano a scusarsi per le sue parole.

