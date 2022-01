Ennesimo scontro tra Nathaly e Valeria Marini. La Caldonazzo sbotta: “Neanche mi salutavi”

Nella casa del Grande Fratello VIP 6 dopo la diretta di ieri, 14 gennaio 2022, c’è stato modo per Nathaly Caldonazzo e Valeria Marini di cercare una sorta di chiarimento. E’ un po’ quello che fa sempre la Marini, a dire il vero; dice delle cose molto pesanti su una persona, spesso anche cattive, come mei confronti della Caldonazzo e poi va a chiedere scusa. Se pensiamo che la Marini è ancora ferma al fatto che Nathaly debba ringraziarla in eterno per averla aiutata negli anni del Bagaglino, ci rendiamo conto della “cosa”. Detto questo, alla fine della puntata di ieri appunto, Valeria ha cercato di spiegare a Nathaly il perchè di alcune sue frasi e di alcune sue azioni. Quello che doveva essere un confronto chiarificatore è diventato però poi altro.

Valeria Marini prova a far pace con Nathaly Caldonazzo

Valeria Marini avvicinandosi a Nathaly ha provato quindi a mettersi tutto dietro le spalle per voltare pagina: “Ti prego non dire bugie su di me. Dai smettiamola, abbracciami come una sorella, scusami. Ti ho sempre voluta bene ti giuro. Una volta fuori ci pentiremo di quello che abbiamo fatto fidati. Quindi andiamo oltre e facciamo la pace adesso. “

E ancora replicando alle parole di Nathaly che le ha dato della prima donna e che le ha detto che vuole mettersi sempre in primo piano: “Se ti sposto forse è perché ho i capelli messi male da un lato e mi volto verso quello migliore. Ci litighiamo e ci diciamo cose brutte e non mi piace. Quando ho saputo che venivi qui ho fatto i salti di gioia. Con Nini ho sempre detto cose belle di te. Ti volevo bene come una sorella, adesso ti ricomincerò a voler bene.“

La Marini ha anche suggerito a Nathaly di fare pace con la Ricciarelli: “ Poi devi chiarire con Katia. Le hai detto che è una donna infelice e questo l’ha ferita [piange]. Lei è una donna a cui bastano tre parole per chiarire, devi fidarti di me, valle a parlare. Basta liti davvero, parliamo di cose belle di canzoni e musica”.

Ma se Nathaly ha in qualche modo accettato di voltare pagina con Valeria, visto che anche per lei questi litigi sono bazzecole, con Katia non cede il passo. “Quante volte arrivi e mi sposti per metterti al centro? Poi mi passi accanto, saluti Miriana e non me, oppure ti giri dall’altra parte. Mi volevi bene come una sorella? Ma se in passato quando mi incontravi nemmeno mi guardavi. Comunque ok abbracciamoci, con Katia è un altro discorso e vedremo” ha risposto Nathaly.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".