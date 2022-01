The Voice Senior 2: il vincitore è del team Gigi D’Alessio, ecco chi è Annibale Giannarelli

Dopo due mesi di esibizioni di ogni tipo, la seconda edizione di The Voice Senior ha finalmente eletto il suo vincitore: si tratta di Annibale Giannarelli, il concorrente del Team di Gigi D’Alessio che si era contraddistinto fin dalla sua pima audizione per la sua storia fatta di umiltà. L’uomo ha trionfato al televoto finale conquistando il 44.1% delle preferenze superando al ballottaggio finale gli altri tre sfidanti Walter Sterbini, Claudia Arvati e Marcella Di Pasquale.

Con i suoi 73 anni, Annibale Giannarelli si candida ad essere in assoluto il vincitore più anziano di un talent show italiano. Alle Blind Audition, l’uomo si era già raccontato rivelando che nell’ambiente musicale erano noto come Trinity: ovvero la voce della colonna sonora del celebre film “Lo Chiamavano Trinità”, il motivetto musicato da Franco Micalizzi e scritto dal cantautore britannico Lally Stott.

The Voice Senior 2: il vincitore è Annibale Giannarelli

Lo stesso Giannarelli aveva raccontato qualcosa della sua vita privata nelle scorse puntate di The Voice Senior. Da sempre appassionato al canto, fu costretto ad emigrare: è originario di Sassalbo, una frazione di Fivizzano in provincia di Massa-Carrara, ma per questione economiche lasciò l’Italia per approdare in Australia alla tenere età di 13 anni. Tentò in un secondo momento di ritornare in patria per inseguire il sogno di cantante ma – nonostante l’aiuto del musicista Franco Micalizzi – fu respinto da ogni discografico. Tornò in Australia e solo lì scopri che la sua voce era diventata celebre grazie al film con Bud Spender e Terence Hill.

Nel corso della sua avventura a The Voice Senior, Annibale Giannarelli ha cantato brani senza tempo come “Just the way you are” di Billie Joel, “L’immensità” di Don Backy e in finale “My Way” di Claude Francois e il già citato brano colonna sonora del film “Lo Chiamavano Trinità”. Tutto rigorosamente accompagnandosi da solo al pianoforte.

Oltre al trofeo a forme di V di The Voice Senior, il cantante ricevere come premio la possibilità di poter incidere un vinile con l’etichetta discografica Universal contenente tutte le performance realizzate nel corso della trasmissione. Un premio forse di poco valore ma che corona il sogno di un uomo che ha lottato con le unghie e con i denti per raggiungere il suo sogno.

