The Voice Senior fa volare la prima serata di Rai 1: record di ascolti per la Clerici

Dopo i record stagionali con E’ sempre mezzogiorno che vola nella sua fascia di messa in onda, arriva un altro grande risultato per Antonella Clerici. The Voice Senior si sposta eccezionalmente al giovedì sera, in una serata moscetta dal punto di vista della programmazione e lascia il segno. Quasi 4 milioni di spettatori per lo show di Rai 1 che registra il miglior dato della stagione, portando a casa una delle puntate più viste delle due edizioni. Ottimo risultato per l’intera squadra di Rai 1. La squadra di The Voice continua a funzionare e le storie raccontate nel programma di Rai 1 piacciono al pubblico che può anche scatenarsi nel canto, con i classici più amati. Male invece su Canale 5 Caduta libera: i quiz in prima serata funzionano poco e in questo periodo, ancora di più.

Vediamo nel dettaglio i numeri di ieri, 23 dicembre 2021, con i dati di ascolto della prima serata.

Gli ascolti della prima serata 23 dicembre 2021: vola The Voice Senior

Rai 1 ha anticipato la messa in onda del programma e ha fatto benissimo. Nella serata del 23 dicembre, The Voice Senior ha conquistato 3.736.000 spettatori pari al 19.8% di share. Su Canale5 Caduta Libera Campionissimi ha incollato davanti al video 2.084.000 spettatori con uno share del 12.1%. Su Rai2 Un Natale senza tempo ha interessato 1.319.000 spettatori (6%). Molto bene il ritorno di Augias su Rai 3 con il programma che conquista il terzo gradino del podio insieme a Italia 1. Su Rai3 Città Segrete è visto da 1.204.000 spettatori (5.7%). Su Italia1 Now You See Me 2 – I maghi del crimine ha raccolto 1.180.000 spettatori pari al 5.8%.

Su Rete4 The Family Man totalizza un a.m. di 826.000 spettatori (4.2%). Su La7 Speciale Piazzapulita registra 1.066.000 spettatori con il 5.1%. Su Tv8 Un Natale con i fiocchi segna 311.000 spettatori (1.5%). Sul Nove La leggenda di un amore: Cinderella è seguito da 323.000 spettatori (1.6%)

