Ad Amici 21 continuano le classifiche: Gerry Scotti giudica le cover

Una nuova puntata di Amici 21 sta per andare in onda oggi, 23 gennaio 2022, come sempre alle 14 su Canale 5. Saprete che i cantanti e i ballerini, stanno per conquistare la maglia per il serale ma prima, ci sono nuove sfide da fare, nuove esibizioni e classifiche. Nella puntata di Amici 21 in onda questo pomeriggio, come rivelano le anticipazioni, a giudicare sarà Gerry Scotti che farà la classifica delle cover che i cantanti e le cantanti hanno preparato questa settimana. Ma non solo, ci saranno anche altre due classifiche, una fatta da Pippo Baudo che in settimana ha ascoltato tutte le esibizioni dei ragazzi e poi una fatta da Linus che , se non abbiamo capito male, sarà anche ospite in studio. A dimostrazione di come cambi per tutti il giudizio sui cantanti, nella classifica di Linus, sarà ultimo Crytical ( che invece è uno dei primi in tutte le classifiche fatte e in quella generale). Per Pippo Baudo l’ultima sarà Rea.

Vediamo invece nel dettaglio la classifica fatta da Gerry, dopo le esibizioni sulle cover dei cantanti e delle cantanti di Amici 21.

Amici 21 classifica cover Gerry Scotti ( 23 gennaio 2022)

Primo posto in classifica, per il gusto di Gerry Scotti, per LDA che svetta con un bel 9. Pari merito al secondo posto ci sono poi Sissi e Crytical che conquistano Gerry e si portano a casa un 8,5. Anche per il terzo posto ci sono due cantanti con lo stesso voto, sono Alex e Calma che prendono un 8. Di pochissimo più in basso Luigi che invece prende un 8-. Al penultimo posto due cantanti con un 7,5 sono Aisha e Albe. Chiude invece la classifica con un 7 Rea.

Dopo queste classifiche, ci sarà una decisione da parte di Rudy Zerbi. Appuntamento quindi su Canale 5 alle 14 per seguire questa nuova puntata di Amici 21. Oggi inoltre, saranno consegnate le maglie per il serale.

