Ad Amici 21 un’altra eliminazione e la corsa verso il serale: le anticipazioni

E’ stata registrata ieri una nuova puntata di Amici 21 e come sempre non mancano le anticipazioni che ci rivelano tutto quello che sta accadendo nella scuola di Maria de Filippi. Siete curiosi di sapere che cosa accadrà nella puntata in onda il 23 gennaio 2022? Il serale si sta avvicinando e i professori stanno per essere chiamati a fare delle scelte importanti e anche per questo motivo, hanno sempre più importanza le classifiche e le prove che i ragazzi e le ragazze di Amici 21 devono superare. In questa puntata che vedremo in onda domenica, è arrivata una nuova eliminazione, non solo, è iniziata la corsa al serale. Inizia quindi la sfida più grande per gli allievi: quella di conquistare la maglia che darà l’accesso alla fase finale del programma.

Curiosi di sapere altro? Allora leggete pure le nostre anticipazioni, eccole per voi!

Amici 21 news e anticipazioni: una nuova eliminazione

Gli spoiler della prossima puntata di Amici 21 ci rivelano che questa settimana ci sarà una nuova eliminazione. A lasciare la scuola sarà anche questa settimana una cantante. Che Rea non rientrasse più nelle grazie di Rudy lo si era capito da tempo: troppo poco polemica per i gusti del prof, a quanto pare poco affamata e con poca attitudine nello stare sul palco. Noi diremmo: un po’ troppo poco televisiva. Ma Rudy ha i suoi pupilli sui quali puntare e ahinoi, era prevedibile che Nicol e Rea, non arrivassero al serale. Erano state tra l’altro anche messe in guarda da Zerbi tempo fa. Anche per Rea quindi, finisce l’avventura nella scuola, classifica a parte.

Inizia la corsa verso il serale: il meccanismo

A differenza di quanto successo in passato, gli allievi di Amici 21 partono tutti con la maglia del serale, una maglia che dovranno difendere per circa un mese. Dovrebbero essere infatti altre 5 le puntate ( oltre a quella in onda domenica) prima di iniziare l’avventura in prima serata su Canale 5. Tra i protagonisti di Amici 21 a rischio in questo momento c’è sicuramente Mattia, che non ha ancora ottenuto il via libera del medico per ricominciare a ballare ma Raimondo chiede ancora del tempo, prima di decidere che cosa fare. Anche Cosmary rischia grosso, nell’ultima puntata la Celentano le ha dato solo un 5,5. A rischio anche Albe per via delle classifiche ma Anna Pettinelli lo vorrà di certo nella squadra del serale, staremo quindi a vedere!

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".