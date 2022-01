Basciano attacca Delia: “Non sei nei miei pensieri, mai ci sei stata”. La lite trash

Tutti a caccia di clip i nostri adorati vipponi eh…Appena iniziano a notare che in puntata si parla poco di loro, ecco che fioccano attacchi, discussioni inutili, litigi senza senso. Come è successo nelle ultime ore nella casa del Grande Fratello VIp 6 quando Alessandro Basciano ha deciso di litigare con Delia Duran. Questa settimana ha regalato diverse perle il bel ligure e forse, la sua meritata clip, nella puntata di questa sera arriverà anche!

Delia stava facendo notare ad Alessandro che se ha qualcosa da dire su di lei, può farlo senza parlare alle sue spalle ( in realtà in quella casa questa è l’attività preferita dei vipponi quindi non capiamo di preciso di che cosa si stesse lamentando Delia). E il Basciano quindi ha risposto, non con toni pacati ecco: “Ascolta, ma chi ti considera? Ti ho mai considerato? E allora cosa vuoi adesso? Ecco, vedi di fare lo stesso con me, perché io non sono come gli altri. Tu non sei al centro delle mie attenzione. Io non ho parlato di te, ricorda che gli show non li fai solo te, tu fai i teatrini. Tu stai fuori, te sei fuori, sei fuori. Amiga mia sei fuori, fuori proprio, sei folgorata. A te a dato alla testa questo teatro. Non te la prendere con chi non ti considera.“

Bhè in realtà secondo Sophie, il suo fidanzatino la considerava eccome la bella Delia, visto che sabato sera stava anche “sbavando” vedendola ballare…

E’ lite tra Alessandro Basciano e Delia Duran

Il pubblico si è molto divertito a osservare questa innocua lite ma piena di potenziale trash. Il Basciano infatti ha continuato: “Te nei miei pensieri non ci sei e non ci sarai nemmeno tra 10 anni. Tu e nemmeno il tuo compagno lì, che per me non ci siete. Non vi conosco e non vi voglio conoscere. Questa si impiccia sempre, parla sempre di tutti e tutto, si sente al centro dell’attenzione. Via, è arrivata Miss Venezuela. Con me queste persone non attaccano, sono buffonate quelle che fanno. Perché parla di cose che non la riguardano? Sono stanco della tua messa in scena.”

E ancora: “Ma chi la calcola, chi la considera. Too much lei non io e basta. Dai ma chi si crede di essere?! Si mette in mezzo sempre a tutto con i suoi teatrini falsissimi”.

ALESSANDRO BASCIANOhai presente i miei voti se tu dovessi andare in un televoto??SONO TUTTI TUOI#gfvip pic.twitter.com/0BOcF8eavX January 30, 2022

Delia ha cercato di rispondere dicendo di aver saputo che ha detto cose molto brutte sul suo conto ma con un Basciano indemoniato, c’era poco da fare!

