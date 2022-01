Sophie furiosa con Basciano: “Guardi Delia e ti lecchi le labbra”

Che sabato sera sarebbe senza la litigata di Sophie Codegoni e Alessandro Basciano? Ovviamente non un sabato sera da GF VIP. E se per molti questa litigata è stata fatta solo perchè nell’ultima puntata del reality, non c’è stato modo di avere spazio e quindi senza clip non c’è linfa vitale, per altri spettatori del programma, questa sarebbe l’ennesima dimostrazione che tra i due, ci sia ben poco. Il pubblico come sempre si divide: c’è chi guarda a Sophie e ad Alessandro come una coppia stabile e chi invece proprio, non riesce a immaginare i due fuori dalla casa insieme. Ma ieri sera che cosa è successo? Sophie si è dimostrata parecchio gelosa nei confronti di Alessandro, in particolare a causa di alcune attenzioni che il Basciano, a suo dire, avrebbe riservato a Delia.

Ieri sera i vipponi hanno avuto musica e anche alcol, una combo che a quanto pare, non fa sempre bene alla coppia!

La scenata di gelosia di Sophie ad Alessandro Basciano

“Tu non controlli quello che fai, ti mordi le labbra e fissi Delia! Non sono una gelosa né una che fa queste scene, ma se mi giro e vedo che fissi il C a Delia, dai“, ha dichiarato Sophie Codegoni. E con Delia che regalava un certo tipo di acrobazie a bordo piscina era anche complicato non fissarla ecco…Alessandro Basciano ha ovviamente negato tutto ed ha minacciato di lasciarla e di ritirarsi dal gioco. “Mi sono permesso di girarmi un attimo e ti ho visto così, se pensi una cosa del genere di me io da questo momento non voglio avere a che fare più niente con te“. Il giovane ligure aveva iniziato nuovamente la sua sequela di giuramenti, poi ripensando al famoso prete si è ridimensionato ma si è detto pronto a lasciare Sophie e a non avere più nulla a che fare con lei. Eppure Signorini aveva dato un consiglio ben preciso ai due: posate il fiasco, ma a quanto pare ieri sera, proprio non ce l’hanno fatta!

