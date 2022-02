Manila dalla parte di Delia, la invita a restare: “Devi essere orgogliosa della donna che sei”

I telespettatori del Grande Fratello VIP 6 nel corso della puntata di ieri, 31 gennaio 2022, hanno potuto osservare tutta la felicità di Manila Nazzaro nello scoprire che Delia Duran era una delle candidate alla finale di questa edizione. Manila si è molto avvicinata alla compagna di Alex Belli in questi giorni ed è stata proprio lei a consolare la modella dopo la diretta. Questa notte infatti, Delia ha iniziato ad avere qualche dubbio. La venezuelana si è chiesta se davvero si meriti la finale visto che, come le hanno fatto notare in molti, ci sono persone che sono in gara da settembre ( come se fosse una colpa di chi entra dopo e non il volere del pubblico). La Duran quindi ha iniziato a pensare di poter abbandonare il gioco per dare spazio ai vipponi che hanno iniziato il percorso prima di lei.

A far ragionare Delia ci ha pensato Manila che le ha sconsigliato di prendere decisioni affettate anche perchè Delia è solo candidata alla finale ma non è detto che stacchi il biglietto, lo scopriremo solo lunedì prossimo. In ogni caso, Manila ha cercato di rasserenare la bella Delia, spiegandole perchè non deve farsi turbare e deve invece essere felice del fatto che il pubblico l’abbia salvata.

Manila spiega a Delia perchè non deve lasciare il GF VIP

Manila quindi ha provato a spiegare a Delia perchè deve andare avanti ringraziando il pubblico che l’ha scelta: “Devi restare qui, questo è un bel regalo da parte del pubblico. Hai un dono ed è arrivato fuori. Devi essere orgogliosa della donna che sei. Ti hanno voluta qui dentro. Prenditi qualche giorno. Mi devi promettere che ti prenderei dei giorni per pensarci. E non dire a nessuno che vuoi uscire, perché poi sparleranno di te. “

E ancora: “Sei stata la preferita contro Soleil! Direi che è un segnale chiaro e devi rimanere. Venerdì non c’è nemmeno la puntata, quindi prenditi ancora tempo per riflettere. Tu sei una bella persona, complicata come tutte le donne, ma sei splendida. Ti dico anche che sto tenendo da parte l’anello tuo e di Alex con tanto amore e rispetto, lo rivuoi?.”

Manila ha sottolineato anche il fatto che Delia in lei ha trovato una amica e l’ha ringraziata visto che ha potuto aprirsi con lei. Le ha detto: “Io con te ho vinto! La mia vera storia l’ho raccontata solo a te e a Francesca. Questo perché la meritavi e non mi pento. A Sole ho voluto bene, ma purtroppo ha dei modi di comportarsi che non posso più condividere e poi ha messo un muro anche con te. Lei mi ha offesa e presa in giro.”

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".