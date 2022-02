La rabbia di Lorenzo Amoruso: “Manila non ha augurato la morte a nessuno”

Dopo lo staff di Manila Nazzaro sui social è intervenuto anche Lorenzo Amoruso che ha preso le difese della sua compagna provando a spiegare perchè nelle frasi da lei pronunciate, non c’è nulla di grave. Lorenzo ha deciso di rispondere dopo che Nicola Pisu via social, si era scagliato contro la Nazzaro con un lungo post. Come detto in precedenza, anche lo staff di Manila aveva spiegato che la frase “per me puoi morire affogato” non era una frase violenta ma una osservazione generica che si rivolgeva in generale a un uomo che ha un certo tipo di atteggiamento.

“Caro Nicola, abbiamo messo il video sulle nostre stories per far vedere che Manila non intendeva assolutamente dire quelle cose nei tuoi confronti, era un discorso generico, non riferito a te. Spero sia chiaro questo per te” era stato il messaggio dello staff di Manila sui social. Poi anche la risposta di Lorenzo, che ha voluto mettere i puntini sulle i.

Qui il duro attacco di Nicola Pisu

La difesa di Lorenzo Amoruso per Manila Nazzaro

In attesa di scoprire se questa sera la diretta interessata sarà chiamata in causa per dire la sua, vi mostriamo le parole di Lorenzo:

Whao quanti fenomeni da tastiera esistono in questo mondo virtuale beh sicuramente se avete visto solo 7 secondi del video ovviamente screditate Manila se però cercate di vedere e capire il video intero forse forse capireste o dovreste capire che quella frase per quanto forte e magari sbagliata era riferita a sua volta all’infelice frase di Nicola rivolta a Miriana’ “ti meriti uomini che ti trattano male o cosa simile “dove se volete ricordare lo stesso Signorini chiese a Nicola di scusarsi e infatti sempre se ricordo bene fu nominato da quasi tutta la casa e fu eliminato …….quindi se volete strumentalizzare i 7 secondi siete liberi di farlo ma manila non ha mai augurato la morte a nessuno buona vita.

Vedremo se questa sera anche Manila sarà informata di quanto sta succedendo fuori dalla casa del Grande Fratello VIP 6.

