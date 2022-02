Stefania Orlando prende in giro Lorenzo Amoruso dopo il messaggio per Manila

Giornata difficile per Lorenzo Amoruso che si è reso protagonista di questo post puntata e non poco. Con un messaggio postato sui social, sta facendo davvero parlare tutti da ore. Il motivo? Il compagno di Manila Nazzaro ha postato sui social un messaggio davvero curioso arrivato come un fulmine a ciel sereno. Un messaggio che tra l’altro sembra esser stato scritto da Alex Belli, nello stile del suo game, tanto che qualcuno ha persino pensato che fosse solo una cosa ironica postata da Lorenzo sui social. L’ex calciatore però, da ore non dice nulla e non commenta ed è per questo che il pubblico inizia a pensare che realmente Lorenzo, si sia preso il suo tempo, non comprendendo alcune reazioni della compagna.

In queste ore chiaramente non sono mancati i commenti. A dire la sua su quanto sta accadendo, anche Stefania Orlando, ex amatissima vippona, che da stamattina ironizza su questa situazione. La Orlando proprio non riesce a comprendere la natura del messaggio di Lorenzo e non ci sta a pensare che un uomo realmente, possa prendere una posizione di questo genere.

Per chi si fosse perso la prima parte della vicenda

Le parole di Stefania Orlando su Lorenzo Amoruso

“Cosa non ci si inventa pur di avere addosso un occhio di bue” ha scritto su instagram Stefania Orlando, probabilmente delusa da questa presa di posizione di Amoruso che ha deciso di uscirsene con quel messaggio per Manila ( che ha una famiglia che la segue e anche due figli, non lo scordiamo). Secondo Stefania Orlando, la mossa di Lorenzo potrebbe avere anche un altro intento: quello di cercare empatia verso Manila. E poi chiude: “Alex Belli insegna”. Ed effettivamente il post pubblicato da Lorenzo, sembrava essere scritto proprio dallo stesso autore del Bellifull, staremo a vedere nelle prossime ore che cosa succederà.

Non perdere gli aggiornamenti su questo argomento!

Seguici su Google News: vai su questa pagina e clicca sul bottone con la "stellina".