Lorenzo Amoruso lascia Manila Nazzaro? Il messaggio shock sui social

Gli atteggiamenti di Manila Nazzaro sono davvero difficili da comprendere. Da cinque mesi i telespettatori del Grande Fratello VIP 6 provano a comprendere le sue prese di posizione, i suoi cambiamenti di direzione. E da 5 mesi il suo compagno Lorenzo Amoruso è sempre al suo fianco. Fino a ieri pomeriggio, l’ha difesa a spada tratta. E ora? Qualcosa è cambiato dopo la puntata del Grande Fratello VIP del 7 febbraio 2022. Neppure Lorenzo ha compreso alcune scelte fatte dalla sua compagna e clamorosamente, come un Alex Belli qualsiasi, ha comunicato sui social qualcosa di molto forte. Ha detto di non riconoscere più in azioni e pensieri la donna di cui si era innamorato. Un messaggio davvero molto forte che ha lasciato tutti di stucco. Solo una provocazione da parte di Lorenzo, per far si che a Manila arrivi un qualche messaggio? Davvero difficile comprendere la natura di questo gesto. La stanchezza, la delusione: manca un mese alla fine del gioco e forse Lorenzo, è stanco di passare il tempo sui social a difendere la sua compagna da accuse e commenti, visto che neppure lui riesce più a comprenderne certi atteggiamenti.

Le parole di Lorenzo Amoruso sui social

L’ex calciatore ieri sera ha stupito tutti con queste parole:

Mi sono innamorato di una donna forte risolta e decisa che non accettava soprusi… oggi non la riconosco più e probabilmente anche io mi sono sbagliato …mi prendo il mio tempo per riflettere

I telespettatori si sono divisi. Ci sono quelli che hanno compreso questa scelta di Lorenzo e altri invece rimasti a bocca aperta di fronte a questo messaggio. Per molti Lorenzo non ha gradito la non reazione di Manila alle pesanti parole di Katia Ricciarelli, da una settimana l’Amoruso va in tv a difendere la Nazzaro dalle parole di Katia e poi la ritrova sul divano tutta pappa e ciccia con la cantante. “Beh è stato tutta una settimana a difenderla da Katia sui social dopo le brutte parole che le ha riservato, gli saranno cadute le braccia quando avrà visto la moglie reagire come se niente fosse, dargli torto anche no in effetti!” scrive una commentatrice su Twitter. E anche un altro si schiera dalla parte di Lorenzo: “Non solo. Prima si era esposto contro Soleil e Manila gli è andato contro. Poi le ha detto di camminare da sola. E lei persevera… Ero anche io un fan di Manila. Ora non più.”

Ma c’è anche chi non ha gradito: “Spero sia uno scherzo perché rilasciare queste dichiarazioni tramite Instagram o Twitter è veramente di una bassezza unica. Se quello che scrivi è vero avresti dovuto tenertelo per te e comunicarlo alla tua compagna una volta uscita dal GF. Cosa non si fa per un pò di attenzione.”

