Lorenzo Amoruso da Mattino 5 contro la Ricciarelli: “Manila l’ha servita per 5 mesi”

Tra gli ospiti della puntata di Mattino Cinque in onda oggi su Canale 5 anche Lorenzo Amoruso, per lo spazio dedicato al Grande Fratello VIP 6. Dopo le pesanti accuse che il compagno di Manila Nazzaro ha lanciato sui social contro Katia Ricciarelli, definita una donna senza cuore e arida, era facile immaginare che sarebbe stato chiamato a commentare la sue parole anche in tv. Lo ha fatto quindi nella puntata di Mattino 5 News di oggi. Il compagno di Manila, indignato per quello che è successo nelle ultime ore, ha spiegato perchè non gli è piaciuto quello che Katia sta facendo. E non si riferisce solo alla votazione fatta e alla preferenza data a Davide ma all’atteggiamento che negli ultimi giorni la cantante sta avendo nei confronti di Manila. “La chiama quella lì, sinceramente questa cosa non mi piace” ha spiegato il compagno di Manila Nazzaro che ha anche ricordato, giustamente, che una donna a 44 anni, ha diritto di pensare di avere ancora tanto da dire e da fare sia nella vita privata che nel mondo del lavoro.

Se è vero che Katia può giocare e fa bene a farlo visto che siamo in un reality, come ha fatto notare anche la conduttrice, è vero però che bisogna, a detta di Lorenzo, avere rispetto per chi in 5 mesi è stato sempre al tuo fianco. Lorenzo non si risparmia e spiega perchè pensa che Katia stia sbagliando nei confronti di Manila.

Lorenzo Amoruso: le dure critiche a Katia da Mattino 5 News

"Sei una donna arida di sentimenti e amore" In diretta a #Mattino5 Lorenzo Amoruso spiega il suo post contro Katia Ricciarelli pic.twitter.com/nh6yUCCsp2 February 4, 2022

Il compagno di Manila ricorda che la Nazzaro è sempre stata al fianco di Katia, anche quando era indifendibile. “Non voglio tornare sulle cose dette da Katia” ha spiegato Lorenzo che però ha giustamente sottolineato come la conduttrice sia stata al fianco della Ricciareli. “In questi cinque mesi l’ha sempre servita” ha detto Amoruso, forse un po’ troppo se questi poi sono i risultati.

