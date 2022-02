Lorenzo Amoruso al vetriolo contro la Ricciarelli: “Donna arida, sei una vergogna”

Sono lontani i tempi in cui Lorenzo Amoruso, il compagno di Manila Nazzaro, entrava nella casa del Grande Fratello VIP 6 e prima ancora di abbracciare la sua amata, si avvicinava a Katia Ricciarelli, con grande educazione. Pensava potesse essere un punto di riferimento per Manila. Una sua cara amica. E questo l’ha pensato forse anche la Nazzaro, giustificando milioni di volte la Ricciarelli, quando davvero non c’era nulla da giustificare . Il trio magico chiaramente non esiste più, lo hanno notato tutti e adesso che la finale si avvicina, ognuno fa il suo gioco. Se n’è accordo anche Lorenzo che non ha di certo gradito le parole di Katia che ha spiegato i motivi per i quale non ha messo Manila tra le persone che dovrebbero aspirare a vincere. “Ha 44 anni una famiglia, i figli, dove deve andare” ha detto Katia parlando con Davide. “Questa ripicca che mi ha fatto non è degna di una donna di 44 anni” ha detto Katia al suo compagno di viaggio e di partite di biliardo. Parole che non sono di certo piaciute a Lorenzo che ha sbottato dai social. E speriamo che queste parole vengano mostrate sia a Manila che a Katia…

Lorenzo Amoruso on fire contro Karia Ricciarelli

Il compagno di Manila ha quindi sbottato: “Complimenti Katia Ricciarelli, sei una signora ma solo di status” ha scritto sui social. E ancora: ” Per il resto, sei una vergogna“. Parlando di quello che è successo nelle passate settimane, Lorenzo spiega di aver cercato di giustificare le tante pessime uscite fatte da Katia per via della sua età e del suo tipo di mentalità. Oggi però forse, non se la sente più di continuare sulla stessa strada. “Devo dare ragione a coloro che ti hanno definito una donna arida” ha continuato Lorenzo. Accusa la Ricciarelli di non avere nessuna gratitudine verso persone come Manila, che l’hanno trattata come una madre e poi conclude: “Signori si nasce”.

