Lorenzo Amoruso chiude con il GF VIP 6 ma non con Manila Nazzaro: la spiegazione

Rompe il silenzio Lorenzo Amoruso e lo fa sempre via social, cercando di spiegare meglio il motivo per il quale ha deciso di postare delle storie “contro” la sua compagna Manila Nazzaro, prendendo le distanze da alcuni sui atteggiamenti e dicendo anche di volersi prendere una pausa. Le parole di Lorenzo sono arrivate come un fulmine a ciel sereno ed è per questo che ha voluto quindi approfondire meglio, la sua posizione, spiegando in modo più dettagliato, quanto sta accadendo.

“La mia posizione è abbastanza chiara, non sono rimasto ovviamente molto contento di come Manila abbia fatto passare le parole di Katia a tarallucci e vino, poi magari il giorno dopo le ha spiegate ancora meglio, ma sinceramente a me non sono andate giù” ha detto Lorenzo nelle sue storie su instagram. E che si riferisse a questo aspetto, era abbastanza chiaro. L’ex calciatore ha poi spiegato perchè c’è rimasto male: ” gliel’avevo già detto e poi perché si è schierata a favore di persone nella Casa che secondo me erano indifendibili e parlo ovviamente di Soleil e Katia che hanno detto e fatto cose improponibili.”

E ancora: “Ma Manila è così, la conosco meglio di tutti voi: è buona e cerca sempre di scavare fino in fondo. Inevitabilmente questa cosa non gli ha portato bene, non ha fatto bene al suo percorso perché purtroppo avete visto tutti quello che è successo fuori dalla casa.“

Lorenzo spiega la sua posizione dopo le parole su Manila Nazzaro

Lorenzo ha spiegato che sicuramente non è stato capito nelle parole che ha poi espresso su quanto accaduto: “Detto ciò il mio prendere del tempo e prendere le distanze non era riferito a Manila. Quando giuri sulla tomba di tuo padre che ami una donna lo fai perché ci credi veramente, altrimenti non sarei qua. Non sono qua nemmeno per fare teatrini come ha detto qualcuno o voler dare visibilità alla propria compagna. Non ho bisogno nemmeno io di visibilità, sono molto orgoglioso di quello che ho fatto nel mio passato e se ho una posizione sociale privilegiata e ne sono molto orgoglioso è perché ho fatto tanta roba da più giovane.“

Il compagno di Manila ha spiegato che cosa farà nel futuro prossimo: “Mi sono preso del tempo per riflettere e per capire quale sarà il mio atteggiamento d’ora in poi e ve lo dico: il mio atteggiamento sarà quello di appoggiare sempre Manila, soprattutto fuori dalla Casa e per questo da ora in poi da me non ci saranno più commenti né apparizioni per parlare del Grande Fratello. “

E ancora: “Questo è quello che volevo dire e il mio amore per Manila continua ad essere più forte che mai perché noi sappiamo quello che ci lega, dopodiché siete liberi di esprimere il vostro parere tanto so che la me**a verrà tirata addosso anche e soprattutto alle persone più buone. Buona vita, buona serata e buon Grande Fratello.“

