Davide annoiato senza Alex, Katia sbotta: “Non è che se non c’è niente da mangiare ti mangi la merd*”

Katia Ricciarelli proprio non ha mandato giù tutto quello che è successo negli ultimi giorni. Non ha accettato il gioco al massacro che il Belli ha portato avanti e lei continua a credere che sia lui l’artefice di tuta la situazione e che Soleil suo malgrado, sia caduta nella rete di Delia e del Belli. Katia è stata la sola a dire in faccia ad Alex, prima che lasciasse la casa, tutto quello che pensava, arrivando anche a dirgli che gli avrebbe dato una bella sberla in faccia se solo avesse potuto. Soleil ha apprezzato moltissimo il gesto che Katia ha fatto nei suoi confronti…Ed era quindi anche logico pensare che a Katia, non sarebbe mancato affatto Alex Belli.

Davide, parlando in giardino con la sua amica, ha spiegato che a lui quello che Alex ha fatto non è piaciuto ma che se anche non aveva lo stesso rapporto di prima, vedere certe cose del Belli, lo faceva comunque divertire. In questi giorni che non passano mai, le “sparate” del Belli, lo aiutavano a superare i momenti di noia. La Ricciarelli però non lo vuole manco sentir nominare il Belli e con una grande metafora, spiega a Davide perchè non può e non deve sentire la mancanza dell’attore.

Katia Ricciarelli ancora contro Alex Belli: le ultime news dalla casa

In giardino, dopo le confidenze che Davide le ha fatto, Katia ha spiegato: “Alex ci ha portato tanti problemi. E’ scoppiata una bomba mica da niente eh… questa entrata, questa uscita. Allora se vogliamo fare tante robe possiamo andare in giro tutti col cul* nudo e famo spettacolo… no, non sono d’accordo con te. “

Davide ha ribadito che parla di noia che si sconfigge anche con le cavolate che fanno gli altri. Ma Katia proprio non ci sta e regala una delle sue “perle”: “Ah vabbè andiamo bene, siccome non c’è niente da mangiare mangiamo anche la merd*, cosa vuol dire questo discorso? Dovevamo continuare a far delle cose carine.“