7 allievi di Amici 21 a rischio eliminazione, fuori in due: punizione troppo severa?

Il Serale di Amici 21 si avvicina sempre di più e i ragazzi sono sempre più a rischio. Nella puntata andata in onda oggi pomeriggio giovedì 24 febbraio, abbiamo visto ben sette degli allievi a rischio eliminazione. Al Serale andranno soltanto quattordici allievi, ha spiegato la maestra Celentano in studio. Numero che comunque potrebbe crescere solo se i professori lo riterranno opportuno. Fatto sta che ben sette allievi sono stati convocati per una comunicazione urgente in quanto non si impegnerebbero a dovere nella scuola durante le ore di pausa dalle lezioni. Così i professori Rudy Zerbi e Alessandra Celentano hanno comunicato una punizione abbastanza severa per loro. Adesso il futuro nella scuola è in bilico.

Chi sono i sette allievi a rischio ad Amici 21 e come si decideranno le eventuali eliminazioni

I sette allievi attualmente a rischio ad Amici 21 sono: Crytical, Aisha, LDA, Leonardo, Calma, Nunzio e Christian. Secondo i professori questi concorrenti non stanno dando proprio il massimo e questo è un aspetto inaccettabile per loro. Rudy Zerbi e Alessandra Celentano hanno quindi chiesto a tutti gli allievi convocati di prepararsi perché per loro sono previste delle esibizioni al fine di stilare una classifica che sarà giudicata da due giudici differenti, uno per il canto ed uno per il ballo. Chi risulterà ultimo in questa classifica dovrà lasciare in maniera definitiva la scuola di Maria De Filippi non potendo dunque accedere alla fase più importante, quella del serale. Le eliminazioni saranno in tutto due e verranno rispediti a casa un cantante ed un ballerino tra i sette.

Due importanti eliminazioni inaspettate ad Amici 21: a casa un cantante ed un ballerino

Al momento non sono ancora stati svelati i nomi dei due eliminati ma trattandosi di una puntata registrata i due concorrenti avrebbero già fatto il loro ritorno a casa. Solo durante la prossima puntata del pomeridiano noi telespettatori scopriremo di chi si tratta. Intanto però questa decisione ha scatenato le polemiche perché il pubblico crede che questo possa essere un provvedimento un po’ troppo esagerato arrivati fino a questo punto del talent show. Molti spettatori si augurano che sia solo una prova, ma che non si arrivi realmente all’eliminazione con questa modalità. I fan del programma di Canale 5 fanno notare che ci sono stati allievi che hanno avuto comportamenti ben più gravi e che le punizioni non sono state altrettanto severe.

Difficile provare a immaginare, se davvero ci saranno queste due eliminazioni, chi lascerà la scuola di Amici 21. Stando alle classifiche viste fino a questo momento ci vorrebbe da pensare che a rischio ci sono Calma per il canto e forse Leonardo e Nunzio per il ballo.