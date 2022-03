Clarissa dopo le offese a Katia si scusa con una lettera: la Ricciarelli non commenta

Nella puntata di giovedì del Grande Fratello VIP 6, Alfonso Signorini si era molto arrabbiato per le parole di Clarissa che aveva mandato a quel paese Katia Ricciarelli, dopo l’ennesimo scontro con le sue sorelle e l’aveva anche definita una strega. Tutte cose che probabilmente la principessa selassiè continua a pensare, rispetto a Katia ma che ha preferito in qualche modo “cancellare” dai social, già quella sera stessa, eliminando quelle storie. In settimana ha mantenuto il punto, ribadendo alcuni concetti, ha poi detto che non sapeva se ci sarebbe stata nella puntata di lunedì del GF VIP 6, non essendo stata ancora invitata. Ieri in studio Clarissa non c’era ma ha fatto recapitare una lettera, scritta sicuramente di sua spontanea volontà. Così sincera che non è stata neppure condivisa sui social! Ma visto che è successo, ve ne parliamo. Alfonso Signorini ha ribadito il suo assurdo punto di vista, ossia che le persone più grandi meritano rispetto, a prescindere da come si comportano. Se ne è convinti lui, va bene. Il conduttore del GF VIP ha letto quindi le parole di Clarissa e ha spiegato: “Clarissa ha fatto delle dichiarazioni molto pesanti, che io ho subito condannato. Non ci si può rivolgere in quei termini, soprattutto se c’è una persona che è una signora. Mi dispiace ma è così, non è ammissibile. Con le persone di una certa età in particolare bisogna avere un riguardo. Adesso però Clarissa ha fatto un gesto di grande maturità scrivendo le sue scuse pubbliche.”

Prima che Alfonso leggesse la lettera, la Ricciarelli è sembrata stufa di tutta la situazione e si è detta anche stanca di arrivare in studio solo per leggere offese e commenti sul suo conto visto che le hanno dato della strega, della brutta, della cattiva, della razzista e dell’omofoba. Effettivamente il ritorno alla realtà di Katia Ricciarelli deve esser stato traumatico. Quando passi sei mesi in una casa credendo di essere amatissima a causa delle parole del conduttore e poi scopri che neppure il 3 % del pubblico del GF VIP ti ha salvata, sicuramente non vivi giorni idilliaci ecco!

Ma torniamo alla lettera di Clarissa di cui, lo ribadiamo, non vi è traccia sui suoi social ( lo sottolineiamo perchè a tutti quel gesto è sembrato forzato e non dettato da una reale volontà di chiedere scusa ma più da una richiesta).

La lettera di Clarissa Selassiè per Katia Ricciarelli: le sue scuse

Ciao a tutti scrivo rammaricata per chiarire alcuni aspetti. Dopo l’ultima puntata non è uscito il meglio di me, e questo mi dispiace molto. Il mio è stato uno sfogo liberatorio dopo tutte le offese subite in sei mesi, che pensavo restasse solo sui miei social. Ma mi rendo conto che certe parole non vanno utilizzate perché potrebbero urtare la sensibilità di molte persone e io nonostante tutto non vorrei nemmeno che la stessa Katia potesse rimanere ferita da alcuni epiteti. Chiedo scusa per le eccessive parolacce al conduttore, al Grande Fratello e al pubblico, ma non c’era intenzione di cattiveria. Un semplice sfogo di una ragazza giovane che deve abituarsi ad avere a che fare con un pubblico così vasto. Vi abbraccio e ci vediamo giovedì

La Ricciarelli ha scelto di non commentare e non è sembrata particolarmente colpita da queste parole.